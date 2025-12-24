Ritka nagy ostobaságot csinált ez a sofőr

Pedig egy amerikai férfi nemrég éppen ezt tette: a virginiai Hamptonban vették fel, ahogy a kocsisorok között kacsázik - írja a totalcar.hu. Már a kamerás autó mögül a forgalom többi résztvevőjét kerülgetve érkezik meg, vele párhuzamosan pedig motorosok tépik neki. Ezt követően a felvétel készítőjét kikerüli és besorol középre, de megcsúszik és lengedezni kezd. Nem tudja összeszedni, így nekicsapódik egy GMC SUV hátuljának, mire a szedán Yaris hátulja szinte megsemmisül.

A sofőr ezután sem adta fel, autójával lecsorgott egy utcába, abban bízva, hogy a rendőrök ott nem találják meg. Azonban nem volt szerencséje, sikerült egy zsákutcába lesorolnia, amit egy rendőrautó észre is vett. Szinte azonnal elfogták, és kiderült, hogy rajta kívül még egy felnőtt és két gyerek tartózkodott az autóban.

A férfit bevitték a helyi rendőrségre, ahol kihallgatták és bezárták. Nemcsak azért kell majd felelnie, mert az utcán versenyzett, hanem mert ezt kiskorúakkal az autóban tette.