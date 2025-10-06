ARÉNA - PODCASTOK
A magyar M6-os autópálya Horvátország felé vezetõ újonnan elkészült szakasza Lippó közelében 2025. október 6-án. Ezen a napon adták át a magyarországi M6-os és a horvátországi A5-os autópálya összekötését.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Kulcsfontosságú, új autópályaszakaszt adtak át

Infostart

Összekötötték a magyar M6-ost a horvátországi A5-ös autópályával. Október 7-e keddtől már megindulhat a forgalom a most átadott szakaszon.

"Régi és mély seb begyógyulását ünnepelhetjük most, olyan sebét, amit a háborúk miatt hosszúra nyúlt XX. század ejtett ezen a térségen" – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Budapest és Eszék közötti autópálya utolsóként megépült szakaszainak átadó ünnepségén a horvátországi Pélmonostor közelében. A seb most begyógyult, fogalmazott a tárcavezető, aki szerint az új kapcsolat létesülésével a gazdasági fejlődésre, a régió felvirágoztatására lehet koncentrálni.

Az M6-os és az A5ös összekötése szerinte Európának is nagyon fontos ügy.

"Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai közúti-vasúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és a Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik,

ez az út köti össze a Dunát az Adriával,

ami így annak a térségnek a vérkeringését állítja helyre, amely száz évvel ezelőtt, a boldog békeidőkben az öreg kontinens egyik prosperáló, leggyorsabban fejlődő és gyarapodó térsége volt" – fogalmazott Lázár János.

Mint mondta, a régió most újra fejlődhet, amire egész Európának nagy szüksége van, mert a régi nyugati világ elveszítette az erejét és a fantáziáját is.

"Versenyképessége csak halványuló emlék, érdekérvényesítő képessége még a védelmi potenciálját is alulmúlja. A régi Európa tétlenül nézi, ahogy az új világ, az Amerikai Egyesült Államok újra naggyá lesz, ahogy a világgazdaság új bajnokává válik Kína, India, Brazília, míg Európa végzetesen lemarad, mert gazdasága megerősítése helyett ideológiai küzdelmekbe bonyolódik" – értékelt.

Meglátása szerint ha Európa újra a régi akar lenni, akkor nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal kell a közép és délkelet-európai térséghez viszonyulnia, akkor a mi térségünkből is kell inspirációt merítenie Európának, azoktól a nemzetektől és országoktól, amelyek őrzik még a régi európai értékrendet és életformát.

Ezen autópálya-szakasz átadása része egy nagyobb magyarországi fejlesztésnek, fontos darabkája egy hatalmas kirakónak, amit Magyarország a saját nemzeti gyarapodása és a régió újbóli felvirágoztatása érdekében igyekszik kirakni – mondta, hozzátéve, hogy az elmúlt 15 évben annyi magyar autósztráda épült, amennyivel a pályahálózat mára eléri a fejlettebb nyugat-európai régiók szintjét. 2010 óta Magyarország több mint 10,5 milliárd eurót költött közúti beruházásokra, autópályák építésére és gyorsforgalmi utak megvalósítására.

"Az ország határaihoz vezető autópályák száma 2010-ben még három volt, ma azonban ezzel a sztrádaátadással 10-re bővül a számuk" – emelte ki, megköszönve Horvátország támogatását és együttműködését ebben a beruházásban.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő beszédében kiemelte: Horvátország teljesen tudatában van közép-európai és Duna-menti identitásának.

"Éppen ez a két dimenzió köti össze Horvátországot és Magyarországot - a történelem során, napjainkban, és a jövőben is" - húzta alá.

Kezdőlap    Belföld    Kulcsfontosságú, új autópályaszakaszt adtak át

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Miért volt az 1848-as „törvényesített forradalom”? Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Igaz, hogy angliai sörgyári munkások meg akarták lincselni Haynaut? Hogyan lett egy 1849-ben halálra ítélt gróf Magyarország nagyformátumú miniszterelnöke a kiegyezéskor? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Mi az alapja annak, hogy magyar ember nem koccint sörrel? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről mind-mind beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
Hárompárti kormánykoalíció körvonalazódik Csehországban

Hárompárti kormánykoalíció körvonalazódik Csehországban

Petr Pavel cseh államfő tárgyalt a cseh pártok vezetőivel a parlamenti választások után, és azt nyilatkozta, hogy hárompárti koalíció várható Andrej Babiš pártjának vezetésével.
 

