Kulcsfontosságú, új autópályaszakaszt adtak át

"Régi és mély seb begyógyulását ünnepelhetjük most, olyan sebét, amit a háborúk miatt hosszúra nyúlt XX. század ejtett ezen a térségen" – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter a Budapest és Eszék közötti autópálya utolsóként megépült szakaszainak átadó ünnepségén a horvátországi Pélmonostor közelében. A seb most begyógyult, fogalmazott a tárcavezető, aki szerint az új kapcsolat létesülésével a gazdasági fejlődésre, a régió felvirágoztatására lehet koncentrálni.

Az M6-os és az A5ös összekötése szerinte Európának is nagyon fontos ügy.

"Ez a sztráda talán a legfontosabb része annak az európai közúti-vasúti közlekedési korridornak, amely tágabban a Balti- és a Fekete-tenger térségét, szűkebb értelemben Közép-Európát köti össze a Balkánnal. Ha tetszik,

ez az út köti össze a Dunát az Adriával,

ami így annak a térségnek a vérkeringését állítja helyre, amely száz évvel ezelőtt, a boldog békeidőkben az öreg kontinens egyik prosperáló, leggyorsabban fejlődő és gyarapodó térsége volt" – fogalmazott Lázár János.

Mint mondta, a régió most újra fejlődhet, amire egész Európának nagy szüksége van, mert a régi nyugati világ elveszítette az erejét és a fantáziáját is.

"Versenyképessége csak halványuló emlék, érdekérvényesítő képessége még a védelmi potenciálját is alulmúlja. A régi Európa tétlenül nézi, ahogy az új világ, az Amerikai Egyesült Államok újra naggyá lesz, ahogy a világgazdaság új bajnokává válik Kína, India, Brazília, míg Európa végzetesen lemarad, mert gazdasága megerősítése helyett ideológiai küzdelmekbe bonyolódik" – értékelt.

Meglátása szerint ha Európa újra a régi akar lenni, akkor nagyobb tisztelettel és nagyobb nyitottsággal kell a közép és délkelet-európai térséghez viszonyulnia, akkor a mi térségünkből is kell inspirációt merítenie Európának, azoktól a nemzetektől és országoktól, amelyek őrzik még a régi európai értékrendet és életformát.

Ezen autópálya-szakasz átadása része egy nagyobb magyarországi fejlesztésnek, fontos darabkája egy hatalmas kirakónak, amit Magyarország a saját nemzeti gyarapodása és a régió újbóli felvirágoztatása érdekében igyekszik kirakni – mondta, hozzátéve, hogy az elmúlt 15 évben annyi magyar autósztráda épült, amennyivel a pályahálózat mára eléri a fejlettebb nyugat-európai régiók szintjét. 2010 óta Magyarország több mint 10,5 milliárd eurót költött közúti beruházásokra, autópályák építésére és gyorsforgalmi utak megvalósítására.

"Az ország határaihoz vezető autópályák száma 2010-ben még három volt, ma azonban ezzel a sztrádaátadással 10-re bővül a számuk" – emelte ki, megköszönve Horvátország támogatását és együttműködését ebben a beruházásban.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő beszédében kiemelte: Horvátország teljesen tudatában van közép-európai és Duna-menti identitásának.

"Éppen ez a két dimenzió köti össze Horvátországot és Magyarországot - a történelem során, napjainkban, és a jövőben is" - húzta alá.