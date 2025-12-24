Ősi ösztöneinknek engedünk a karácsonyi túlevéssel, ám ez leküzdhető

Az OTP Egészségpénztár adatai szerint Magyarországon a felnőttek több mint 60 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a gyerekek pedig mintegy egyharmada túlsúlyos és 12 százaléka elhízott. Számuk megnégyszereződött az elmúlt 30 évben.

„Alapból szükség van egyfajta tudatosságra ilyenkor, mert a hormonjaink, ősi ösztöneink, illetve a pszichoszociális körülményrendszerek ellenünk dolgoznak. Munkálkodik bennünk az ősi, több százezer éves ösztön, hogy a hideg időszakot úgy élhetjük túl, ha sokat eszünk és nem nagyon mozgunk, visszahúzódunk” – mondta az InfoRádióban Tóth Tamás táplálkozási szakértő.

Hangsúlyozta: ez ellen kell tudatosan felvenni a harcot, csakhogy nem könnyű a helyzet, hiszen a karácsony és az újév – de akár a többi ünnep is – nem véletlenül telített étkezésekkel, hiszen

annak idején ez a túlélés záloga volt, ma már viszont inkább az elhízás letéteményese.

Ahhoz, ha esetleg az ünnepek után mégis azt tapasztaljuk, hogy felkúszott 2-3 kiló, a szakember szerint két attitűd szerint állhatunk hozzá. Egyrészt beletörődhetünk, hiszen ha egyébként normálisan táplálkozunk, nem visszük túlzásba az evést, ivást, akkor azt a kis pluszt simán el lehet fogadni, február-március környékére már le is fog menni.

Ha viszont a táplálkozásunk egyébként se volt normális, kiegyensúlyozott, tehát sok szénhidrátot fogyasztunk, nem mozgunk, akkor viszont érdemesebb kicsit merevebben ragaszkodni a táplálkozási ritmushoz: meg kell maradni a napi étkezéseknél és közte nem nassolni, legfeljebb vizet inni – tanácsolja Tóth Tamás.

A másik, amit a szakértő kiemelt, az az, hogy igyekezzünk beosztóak lenni, vagyis a reggeli és az ebéd legyen inkább fehérjedús, a vacsora pedig inkább rostban gazdag, növényekkel telített.

Így még ha „be is csúszik” némi édesség, a fehérjék és a rostok segítenek az emésztésben, nem válnak olyan durván hizlalóvá ezek az ételek.

Harmadik tanácsként Tóth Tamás azt javasolja, hogy a hormonháztartásunk érdekében igyekezzünk szabad levegőre menni, mivel még ha szűrten is, de a természetes fény javít azoknak a hormonoknak a szintjén, amik ha nem a megfelelő mennyiségben vannak jelen, akkor lustává és éhessé válunk.

Ha azonban mégis megtörténik a baj, és túlzásba esünk, Tóth Tamás szerint érdemes a lehető legrövidebb időn belül „reagálni”. Úgy látja, hogy ebbe akár egy 1-2 napos böjtölés is belefér, de a lehető legközelebb a „bűnbeeséshez”, lehetőleg már másnap. Megjegyezte, egész jó böjtöket lehet már találni az interneten, amik nem jelentenek nagy kockázatot, viszont meghökkentően pozitív a hatásuk.

Ha pedig „fent marad” néhány dekagramm, akkor se ijedjünk meg, fogadjuk el természetesnek – tanácsolja.