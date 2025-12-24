Átmeneti leállás jön az OTP-nél

Fejlesztési okokból 2026. január 1. hajnali 2 órától 2026. január 4. 23:59-ig nem lesz lehetőség:
- megtekinteni az értékpapír-portfolió menüpontok tartalmát az elérhető felületeken, valamint
- feladni a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos megbízásokat.
Az említett szolgáltatások az összes csatornán szünetelni fognak a megjelölt idősávban, tehát az alábbiak közül egyik felületen sem lesznek elérhetők:
- az OTP Bank fiókjaiban,
- az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson,
- az OTP Private Banking hangrögzített telefonvonalán,
- az OTP InternetBankban és az OTP MobilBankban,
- az OTP SingleMarketen, valamint
- telefonon az OTP Global Markets üzletkötőin keresztül
– olvasható a OTP közleményében.