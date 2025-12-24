ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 24. szerda
Háromszög alakú figyelmeztető tábla egy laptop képernyője előtt.
Nyitókép: Getty Image/Saksit Sangtong

Átmeneti leállás jön az OTP-nél

Infostart

A befektetési szolgáltatások 2026. január 1–4. között nem lesznek elérhetők; a portfóliók megjelenítése és a megbízásfeladás is szünetel – tájékoztatott az OTP.

Fejlesztési okokból 2026. január 1. hajnali 2 órától 2026. január 4. 23:59-ig nem lesz lehetőség:

  • megtekinteni az értékpapír-portfolió menüpontok tartalmát az elérhető felületeken, valamint
  • feladni a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos megbízásokat.

Az említett szolgáltatások az összes csatornán szünetelni fognak a megjelölt idősávban, tehát az alábbiak közül egyik felületen sem lesznek elérhetők:

  • az OTP Bank fiókjaiban,
  • az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatáson,
  • az OTP Private Banking hangrögzített telefonvonalán,
  • az OTP InternetBankban és az OTP MobilBankban,
  • az OTP SingleMarketen, valamint
  • telefonon az OTP Global Markets üzletkötőin keresztül

– olvasható a OTP közleményében.

