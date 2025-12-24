ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 24. szerda
Nyitókép: Pixabay

Döntött az EU, ennek most sokan örülhetnek

Infostart

Minden iPhone-os jól jár az EU döntésével, heteken belül jön egy nagy változás.

Hamarosan olyan egyszerű lesz más gyártótól származó fülhallgatót csatlakoztatni az iPhone-hoz, mintha az gyári lenne. Ráadásul ez még nem minden.

A nagyon gyors csatlakozás kényelme eddig nem járt azoknak, akik más márkájú fülhallgatóval használják az Apple eszközeit.

Mostantól azonban vége a megkülönböztetésnek: a digitális piacokról szóló uniós jogszabálynak köszönhetően ugyanis az iOS 26.3 elhozza ezeket a kényelmi funkciókat minden fülhallgatóhoz – írja a MacRumors alapján a hvg.hu.

A DMA előírja, hogy az Apple-nek ugyanolyan képességeket és eszközfunkció-hozzáférést kell biztosítania a harmadik féltől származó kiegészítőknek, mint a saját termékei esetében. Tehát nem tehet különbséget az iPhone egy AirPods és egy másik gyártótól származó fülhallgató között.

Az iOS 26.3-ban a kiegészítőgyártók már tesztelhetik ezeket a képességeket, például a közeli párosítást és a továbbfejlesztett értesítéseket. Előbbi azt jelenti, hogy a közelben lévő fej- és fülhallgatók úgy lesznek párosíthatók, mint egy AirPods (gyakorlatilag egyetlen mozdulattal), utóbbi pedig azt, hogy már a nem-Apple okosórák és más kiegészítők is jobban tudják kezelni az értesítéseiket. Például már az órán reagálhatnak azokra.

Az iOS 26.3 még nem elérhető, csupán a fejlesztői és nyilvános bétáit lehet próbálgatni. A stabil változat várhatóan januárban jelenik meg.

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

Email by 'A' from 'Balmoral' asked Ghislaine Maxwell for 'inappropriate friends', Epstein files show

A newly released email sent to Ghislane Maxwell from "A" is among the latest set of Epstein files released by the US' House Committee on Oversight and Reform.

