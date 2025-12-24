Döntött az EU, ennek most sokan örülhetnek

Hamarosan olyan egyszerű lesz más gyártótól származó fülhallgatót csatlakoztatni az iPhone-hoz, mintha az gyári lenne. Ráadásul ez még nem minden.

A nagyon gyors csatlakozás kényelme eddig nem járt azoknak, akik más márkájú fülhallgatóval használják az Apple eszközeit.

Mostantól azonban vége a megkülönböztetésnek: a digitális piacokról szóló uniós jogszabálynak köszönhetően ugyanis az iOS 26.3 elhozza ezeket a kényelmi funkciókat minden fülhallgatóhoz – írja a MacRumors alapján a hvg.hu.

A DMA előírja, hogy az Apple-nek ugyanolyan képességeket és eszközfunkció-hozzáférést kell biztosítania a harmadik féltől származó kiegészítőknek, mint a saját termékei esetében. Tehát nem tehet különbséget az iPhone egy AirPods és egy másik gyártótól származó fülhallgató között.

Az iOS 26.3-ban a kiegészítőgyártók már tesztelhetik ezeket a képességeket, például a közeli párosítást és a továbbfejlesztett értesítéseket. Előbbi azt jelenti, hogy a közelben lévő fej- és fülhallgatók úgy lesznek párosíthatók, mint egy AirPods (gyakorlatilag egyetlen mozdulattal), utóbbi pedig azt, hogy már a nem-Apple okosórák és más kiegészítők is jobban tudják kezelni az értesítéseiket. Például már az órán reagálhatnak azokra.

Az iOS 26.3 még nem elérhető, csupán a fejlesztői és nyilvános bétáit lehet próbálgatni. A stabil változat várhatóan januárban jelenik meg.