Ha ilyen kutyája van, most hívhatja a rendőrséget

A megfelelő utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart 2026. január 14-én 9 órától a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri utca 3.), ahová olyan kutyák – elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya (malinois), illetve ezen fajták keverékeinek -bírálatra felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek – közölte a police.hu.

A kiválasztási eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítást hétköznapokon 7:30 és 13 óra közötti időben a +36-1/441-1981 és a 24-474 (BM) telefonszámokon kérhetnek az érdeklődők. A kiválasztási eljárásra történő jelentkezés a kaf@rokk.police.hu e-mail címen történik.