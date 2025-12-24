ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 24. szerda
Police dog K9 canine German shepherd with policeman in uniform on duty
Nyitókép: Mihajlo Maricic/Getty Images

Ha ilyen kutyája van, most hívhatja a rendőrséget

Infostart

A rendőrség új szolgálati kutyákat keres.

A megfelelő utánpótlása érdekében kutyakiválasztási eljárást tart 2026. január 14-én 9 órától a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelyén (2120 Dunakeszi, Repülőtéri utca 3.), ahová olyan kutyák – elsősorban német juhászkutya, belga juhászkutya (malinois), illetve ezen fajták keverékeinek -bírálatra felvezetését várják, melyek megfelelnek a feltételeknek – közölte a police.hu.

A kiválasztási eljárással kapcsolatban bővebb felvilágosítást hétköznapokon 7:30 és 13 óra közötti időben a +36-1/441-1981 és a 24-474 (BM) telefonszámokon kérhetnek az érdeklődők. A kiválasztási eljárásra történő jelentkezés a kaf@rokk.police.hu e-mail címen történik.

Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

The largest release of Epstein-related documents yet from the justice department included some notable messages and several mentions of Trump.

