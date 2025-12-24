Ha megvan a karácsonyfa, akkor haza is kell vinni, de nem mindegy hogyan - videó

Tetőcsomagtartó nélkül persze elég nehéz hazavinni a jókora fenyőfát. De az alábbi videóban látható autóst ez az apróság egyáltalán nem hozta zavarba. A vezess.hu szúrta ki az interneten azt a felvételt, amin valószínűleg sokan röhögték könnyesre magukat.

„Valahogy így kell csinálni, láttam egy videóban a neten” – mondta a BMW-s, és elkezdte felkötni az autó tetejére a karácsonyfát. Csak egyetlen hibát vétett, de azt végül olyan ügyesen mozogta ki, hogy jár a taps!

Az Infostart is összegyűjtött néhány képet és videót arról, hogyan akarnak spórolni a gazdagok. Bár méregdrága sportautóra telik, egy tetőcsomagtartóra, vagy tehertaxira már nem futja. Érdemes végig böngészni a kínálatot:

Porsche owners seemingly love the challenge of transporting their Christmas trees home. pic.twitter.com/mv6wJFHLa2 — jc industries. (@jcorriv35) December 25, 2023

Ez a sofőr nemcsak a fuvaron, hanem még a fán is spórolt. Maga lopta az erdőből.

Tree hunting with a 911 ?



? gsmanufaktur pic.twitter.com/4pMci4DISy — MOTORFORMS ? (@motorforms) December 19, 2024

A Ferrari F40-ből mindössze 1311 darabot gyártottak. Ikonikus dizájnnal, ikerturbós V8-as motorral és könnyű, szénszálas konstrukcióval a valaha készült leggyorsabb és legizgalmasabb roadster, amely a mai napig rendkívül értékes gyűjtői darab. Az ára akár másfél milliárd - igen, 1500 millió - forintot is elérheti. Na, de a kőgazdag apuka bármire képes karácsonykor. A szívünk vérzik a kocsiért:

De ezt a rendkívül ritka, veterán Jaguár C-Type sportautót sem éppen fenyőfa hurcolásra tervezték:

Would you strap a full Christmas tree to the roof of your priceless vintage Jaguar C-Type (or any rare classic) just to bring home the holiday spirit? ???



Be honest: Yay or absolute nay? ?#ClassicCars #ChristmasTree #VintageCars #HolidayVibes #CarEnthusiasts pic.twitter.com/b3Fl6d6cbq — Happy Motorhead (@HappyMotorhead) December 19, 2025

De ha már mindenképpen luxusjárgánnyal szeretnék karácsonyfát szállítani, akkor csak stílusosan tegyük, úgy mint itt:

♦️?️??️♦️?️??️♦️?️??️♦️



Nothing says “Merry Christmas” quite like a classic Porsche, fresh snow, and a little festive heat ??



? Who else is ready to celebrate the holidays in style❓️#ChristmasVibes #Porsche #HolidaySeason #SantaBaby #WinterWonderland… pic.twitter.com/622cJO3Y1A — Happy Motorhead (@HappyMotorhead) December 11, 2025

Boldog karácsonyt kívánunk!