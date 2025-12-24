ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.02
usd:
331.55
bux:
0
2025. december 24. szerda Ádám, Éva
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A világ leggyorsabb Télapója egy 1064 lóerős C8 ZR1 volánja mögött
Nyitókép: X / HennesseyPerformance

Ha megvan a karácsonyfa, akkor haza is kell vinni, de nem mindegy hogyan - videó

Infostart

Az évtized legnagyobb karácsonyfa cipelős bakijaiból talán ezek a legviccesebbek.

Tetőcsomagtartó nélkül persze elég nehéz hazavinni a jókora fenyőfát. De az alábbi videóban látható autóst ez az apróság egyáltalán nem hozta zavarba. A vezess.hu szúrta ki az interneten azt a felvételt, amin valószínűleg sokan röhögték könnyesre magukat.

„Valahogy így kell csinálni, láttam egy videóban a neten” – mondta a BMW-s, és elkezdte felkötni az autó tetejére a karácsonyfát. Csak egyetlen hibát vétett, de azt végül olyan ügyesen mozogta ki, hogy jár a taps!

Az Infostart is összegyűjtött néhány képet és videót arról, hogyan akarnak spórolni a gazdagok. Bár méregdrága sportautóra telik, egy tetőcsomagtartóra, vagy tehertaxira már nem futja. Érdemes végig böngészni a kínálatot:

Ez a sofőr nemcsak a fuvaron, hanem még a fán is spórolt. Maga lopta az erdőből.

A Ferrari F40-ből mindössze 1311 darabot gyártottak. Ikonikus dizájnnal, ikerturbós V8-as motorral és könnyű, szénszálas konstrukcióval a valaha készült leggyorsabb és legizgalmasabb roadster, amely a mai napig rendkívül értékes gyűjtői darab. Az ára akár másfél milliárd - igen, 1500 millió - forintot is elérheti. Na, de a kőgazdag apuka bármire képes karácsonykor. A szívünk vérzik a kocsiért:

De ezt a rendkívül ritka, veterán Jaguár C-Type sportautót sem éppen fenyőfa hurcolásra tervezték:

De ha már mindenképpen luxusjárgánnyal szeretnék karácsonyfát szállítani, akkor csak stílusosan tegyük, úgy mint itt:

Boldog karácsonyt kívánunk!

Kezdőlap    Külföld    Ha megvan a karácsonyfa, akkor haza is kell vinni, de nem mindegy hogyan - videó

karácsony

karácsonyfa

fenyőfa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Bíró Lajos: megváltoztak a karácsonyi étkezési szokások, csak az alapanyagok maradtak

Alapjaiban változtak meg a karácsonyi étkezési szokások Magyarországon – erről beszélt a séf az InfoRádióban. A hal ugyan megmaradt, de a többi hagyományos fogás helyét az egyszerű, gyorsan elkészíthető ételek vették át.
 

Itt van a reflux, itt van újra – mire figyeljünk az ünnepi szezonban?

Oeconomus: negyedannyi halat eszünk, mint az EU-átlag, de egy esetben élen állunk

Húsok, halak és tojás – van, amit nem szabad elrontani az ünnepek idején sem

Időben vásároljunk be karácsonyra – van bolt, ami ki sem nyit 24-én

Szinte minden vizsgált fényfüzér veszélyes

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

A januártól életbe lépő változásokról szólt az idei utolsó Kormányinfó

Az ünnepek miatt szokatlan időben, kedden délután fél 4-től kezdték a Kormányinfót. Orbán Viktor miniszterelnök korábban azt posztolta, hogy az év valószínűleg utolsó kormányülését tartották kedden. A Kormányinfón nem hangzott el nagy bejelentés, elsősorban a januártól életbe lépő változásokat ismertették. A kormányülésen szó esett a Benes-dekrétumokról is, Orbán Viktor tárgyalt szlovák kollégájával az ügyről – mondta Gulyás Gergely.
VIDEÓ
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.29. hétfő, 18:00
Dénes Ferenc
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Bántják a forintot - Nagyon érdekes, amit művel

Bántják a forintot - Nagyon érdekes, amit művel

Miközben a nemzetközi piacokon kedvező a hangulat (az amerikai tőzsdék új történelmi csúcsra mentek), a forint nem teljesít jól a mai munkaszüneti napon. A hajnali órákban toltak egyet az euró-forint kurzuson, és ezzel az árfolyam a 391,50-es szinten is járt. Mivel ma a hazai bankközi piac zárva van, az illikvid kereskedésben érzékenyen tud reagálni a kurzus.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 24.)

A Pénzcentrum 2025. december 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

Trump trips, a fake video and 10 possible co-conspirators - Takeaways from new Epstein files

The largest release of Epstein-related documents yet from the justice department included some notable messages and several mentions of Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 24. 07:45
Aki szeretne gyereket a Telegram alapítójától, annak most szerencséje van
2025. december 24. 06:30
Ritka nagy ostobaságot csinált ez a sofőr
×
×
×
×