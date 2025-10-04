ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 4. szombat Ferenc
Nyitókép: Orbán Viktor / Facebook

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Infostart

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is.

Beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének első gyümölcse - közölte az MKIK-val folytatott tárgyalás után újságírók előtt Orbán Viktor miniszterelnök, aki bejelentette, megállapodást kötöttek a felek.

Ez a gyümölcs a magyar vállalkozások növekedése, hatékonyságának javulása lesz szerinte.

Közben nem jó híreket olvasni jelenleg a magyar gazdaságról, maga Mario Draghi, az európai versenyképességi jelentés szerzője is úgy vélekedik jelenleg, hogy Európa egészében is rosszabb a helyzet, mint amikor tanulmányát leírta - folytatta a kormányfő.

Orbán Viktor leírta a kormányzat jelen gazdaságpolitikájának négy pillérét:

  1. otthonteremtés
  2. vállalkozásoknak nyújtott hitel
  3. adócsökkentés a családoknak
  4. adócsökkentés a vállalkozásoknak is (ezen még dolgoznak).

Mostani friss bejelentése a vállalkozásoknak nyújtandó új hitelt érintette.

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor reagált a Tisza Párt adóterveit érintő kérdésre: "összecsúszott a politika és a szórakoztatóipar", az ellenzéki párt szerinte nem mondja meg, mit tervezne kormányon a választás után. "Arról tudok beszélni, mit akar Brüsszel, azt látom, a magyar ellenzék hosszú idő óta azt mondja, amit Brüsszel", Brüsszel márpedig több kulcsos, progresszív adórendszert akar az egykulcsos helyett, ami adóemelést jelent, továbbá a rezsicsökkentés és a 13. havi nyugdíj eltörlését.

Cikkünk frissül.

