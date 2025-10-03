Felavatták Margaret Thatcher szobrát Budapesten – fotó

Felavatták Margaret Thatcher legendás brit kormányfő szobrát a budapesti Millenárison fia, Sir Mark Thatcher és brit politikusok jelenlétében. Beszédet mondott Gulyás Gergely magyar kancelláriaminiszter is.

„Thatcher értette a szabadság értékét, ennek szolgálatába állította életét. Tudta, hogy az emberi méltósághoz nélkülözhetetlen a szabadság. Nem hitte el a kommunizmus hazugságait, nem alkudott meg a kommunizmussal, hanem legyőzte. A Szovjetunióval szemben megnyerte a hidegháborút, ami elhozta a magyaroknak a szabadságot. A kommunizmus elleni rendíthetetlen kiállásáért hálások neki a magyarok” – mondta Gulyás Gergely, kiemelve, hogy Thatcher úrrá lett Nagy-Britannia gazdasági problémáin, és prosperitást hozott országának.

A miniszter rámutatott arra is, hogy Thatcher a politikában egyedülállóan nagy harcos volt. Mondták róla, hogy „ő az egyetlen férfi” a kormányban. Politikai eredményeit komoly küzdelmek árán érte el a szakszervezetekkel szemben, az európai centralizációs politikákkal szemben, a falklandi háborúban, illetve a szabad piacért harcolva. Thatcher vallotta, hogy az előrejutásnak érdemeken kell alapulnia – mondta Gulyás Gergely.

Emlékeztetett arra, hogy

Thatcher 1993-ban fejet hajtott Antall József miniszterelnök ravatala előtt, talán jobban értette őt, mint sok magyarországi kortársa.

Thatcher magasra emelte a „konzervatív értékek fáklyáját” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Az ünnepségen Sir William Cash, a brit Konzervatív Párt tagja, volt parlamenti képviselő kiemelte: a történelem nem felejti el a nagy politikusokat. Kitért arra, hogy Thatcher emlékiratai szerint az 1956-os brutális szovjet invázió „beleégett a lelkébe”. „Thatcher támogatta volna az Önök miniszterelnökét, amikor megvédi a keresztény identitást, és megvédi országát az illegális migránsoktól. Sikeres országoknak erős a nemzeti identitása” – hangoztatta a konzervatív politikus.

Lord MacKinlay of Richborough, a Lordok Házának tagja a szoboravatáson azt hangsúlyozta: Thatcher pár év alatt dinamikus helyet csinált Nagy-Britanniából, folyamatos gazdasági növekedést és javuló életszínvonalat eredményezett a kormányzása.

A lord idézte Thatcher egyik kedvenc mondását, amely szerint „a szocialistákkal az a baj, hogy náluk mindig elfogy a mások pénze”.

Hozzátette: olykor többször meg kell nyerni egy csatát, hogy tényleg megnyerjük.

Sir Mark Thatcher, a néhai miniszterelnök fia beszédében kiemelte, Magyarországon rendkívül sikeres gazdasági fejlődés van. Hozzátette: Margaret Thatcher eszméje a szabad gazdaság volt, illetve az, hogy az állam szolgál, nem uralkodik.

Margaret Thatcher, a Vaslady vasból készült szobrát a Millenáris Kis Rókus utcai oldalán állították fel, születésének 100. évfordulója alkalmából.

Margaret Thatcher 1925-ben született, 2013-ban hunyt el; 1975-től a Konzervatív Párt elnöke, 1979-től 1990-ig az Egyesült Királyság miniszterelnöke volt.