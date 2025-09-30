ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd
A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) munkatársai begyűjtik és elszállítják a lomtalanításkor keletkezett hulladékokat a VIII. kerületi Lujza utcában 2015. március 26-án. A lakosság minden évben igénybe veheti a FKF-el közösen szervezett, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Fennakadás a lomtalanításban? Tisztázta a helyzetet a kormány

Infostart / MTI

Téves információk jelentek meg a sajtóban a hulladék elszállításával kapcsolatban. A cikkek tartalmával ellentétben a valóság az, hogy a hulladék elszállításának és a lomtalanításnak a rendje változatlan marad, biztosítva ezzel a magyar családok zavartalan mindennapjait - közölte az MTI-vel kedden az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Magyarországon 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A Mol vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása - írták.

A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Kiemelik továbbá, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét.

A sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette. Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét - olvasható a közleményben.

