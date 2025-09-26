ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Az európai uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megvan a nemzeti konzultációra a pénz, és kiderült a harmadik kérdés is

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A fiatalok és édesanyák adómentességéről szól a kormány által indított nemzeti konzultáció harmadik kérdése. A kormány 4 milliárd forintot csoportosított át kormányzati kommunikációra és a konzultációra.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nyilvánosságra hozta a Facebook-oldalán a kormány által indított nemzeti konzultáció harmadik kérdését.

A kérdés így hangzik:
Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?

Az államtitkár közölte: „Brüsszel szerint tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak. Kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák SZJA-mentességét, és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is. Ha ez így lenne, 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt hoznának hátrányos helyzetbe”. Az államtitkár szerint az ellenzék erre készül, de titkolja, ezért a nemzeti konzultáción való részvételre buzdít.

A kérdőíveket októberben kezdik el postázni, a nemzeti konzultáció eddig közzétett kérdései:

5/1

„Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”

5/2

„Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?”.

5/3

„Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?”

5/4

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?”

Megvan a nemzeti konzultációra a pénz, és kiderült a harmadik kérdés is

nemzeti konzultáció

adómentesség

hidvéghi balázs

