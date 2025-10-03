ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek
Az európai uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A fővárosban élőknek október első két hetében kézbesítik a küldeményeket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek november 6-ig.

Már szerdán megkezdődött a nemzeti konzultációs levelek ütemezett kézbesítése: a fővárosban élőknek október első két hetében kézbesíti a Magyar Posta az érintett küldeményeket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek, és november 6-ig országszerte megvalósul a kézbesítés.

A Magyar Posta pénteki közleménye szerint körülbelül hat hét alatt kézbesítik a több mint 7,5 millió küldeményt a címzés szerinti postaládákba, tehát

november 6-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációt tartalmazó levelet.

Fontos információ, hogy a kézbesítés a hivatalos személyi adat- és lakcímnyilvántartóban szereplő címre történik, ha valaki más lakcímen tartózkodik, vagy esetleg címadatait korábban letiltotta, információért az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalhoz tud fordulni.

A nemzeti konzultációban szereplő válaszleveleket november 30-ig lehet díjmentesen visszaküldeni – tájékoztatott a Magyar Posta.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az új nemzeti konzultáció az alábbi öt kérdést tartalmazza:

  • Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  • Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?
  • Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Police believe the attacker is Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British citizen of Syrian descent.

