Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

Már szerdán megkezdődött a nemzeti konzultációs levelek ütemezett kézbesítése: a fővárosban élőknek október első két hetében kézbesíti a Magyar Posta az érintett küldeményeket, ezt követően irányítószám szerinti emelkedő sorrendben jutnak el a postákhoz a konzultációs levelek, és november 6-ig országszerte megvalósul a kézbesítés.
A Magyar Posta pénteki közleménye szerint körülbelül hat hét alatt kézbesítik a több mint 7,5 millió küldeményt a címzés szerinti postaládákba, tehát
november 6-ig mindenki megkapja a nemzeti konzultációt tartalmazó levelet.
Fontos információ, hogy a kézbesítés a hivatalos személyi adat- és lakcímnyilvántartóban szereplő címre történik, ha valaki más lakcímen tartózkodik, vagy esetleg címadatait korábban letiltotta, információért az ingyenesen hívható 1818-as kormányzati ügyfélvonalhoz tud fordulni.
A nemzeti konzultációban szereplő válaszleveleket november 30-ig lehet díjmentesen visszaküldeni – tájékoztatott a Magyar Posta.
Ahogy arról az Infostart is beszámolt, az új nemzeti konzultáció az alábbi öt kérdést tartalmazza:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?