Minden kérdésre 90 százalék fölötti igen a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazásán

„Tegnap lezárult a Nemzet Hangja szavazás második fordulója. Megvannak az eredmények. Köszönjük annak a több százezer magyar embernek, aki részt vett, elmondta a véleményét, és az elhivatott önkénteseinknek, akik elvitték a szavazás hírét a legkisebb magyar településre is! Döntött a többség! A Nemzet Hangja mind az 5 kérdésénél 90 százalék feletti volt az igen szavazatok aránya” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Az eredmények 1. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány 9 százalékra csökkentse a minimálbért keresők jövedelemadóját, és az átlagbér alatt kereső minden honfitársunknak jelentős adókedvezményt nyújtson?

98,23 százalék igen, 1,77 százalék nem

2. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány megemelje a legalacsonyabb nyugdíjakat, duplájára növelje az időskori járadékot, és évi 200 ezer forintig támogatást nyújtson az időseknek?

98,29 százalék igen, 1,71 százalék nem

3. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány már az 1 milliárd forint feletti vagyonokra is 1 százalékos vagyonadót vessen ki?

96,41 százalék igen, 3,59 százalék nem

4. Támogatja-e, hogy a TISZA-kormány jelentősen kibővítse a családi kedvezmények és juttatások körét?

90,81 százalék igen, 9,19 százalék nem

5. Egyetért azzal, hogy a TISZA-kormány független vizsgálatot indítson az elmúlt évtizedek gyermekbántalmazási ügyeinek feltárására, és ezzel párhuzamosan megerősítse a gyermekvédelmi rendszert?

99,86 százalék igen, 0,14 százalék nem

A Tisza Párt vezetője úgy fogalmaz: „Nekünk nincsenek közpénz százmilliárdjaink, és miközben a Fidesz fenyegeti a választókat és hazug propagandát folytat a mi pénzünkből, egy ország mondta el a véleményét.”