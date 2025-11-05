Minden kérdésre 90 százalék fölötti igen a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazásán

Magyar Péter a Facebookon közzétette a számokat, mint írja, több százezren vettek részt a Nemzet Hangja szavazás második fordulójában. Négy kérdésre 98 százalék fölött volt az igenek aránya, a családi kedvezményeket illetően is közel 91 százalék.
„Tegnap lezárult a Nemzet Hangja szavazás második fordulója. Megvannak az eredmények. Köszönjük annak a több százezer magyar embernek, aki részt vett, elmondta a véleményét, és az elhivatott önkénteseinknek, akik elvitték a szavazás hírét a legkisebb magyar településre is! Döntött a többség! A Nemzet Hangja mind az 5 kérdésénél 90 százalék feletti volt az igen szavazatok aránya” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.
A Tisza Párt vezetője úgy fogalmaz: „Nekünk nincsenek közpénz százmilliárdjaink, és miközben a Fidesz fenyegeti a választókat és hazug propagandát folytat a mi pénzünkből, egy ország mondta el a véleményét.”
