Hungarian forint in a magnifying glass a business background
Nyitókép: johan10/Getty Images

Szja 1 százalék: csak nagyon kevés szervezet képes több ezer adakozót elérni

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy 2024-hez hasonlóan idén is független sajtóorgánumok kapták a legtöbb felajánlást a személyi jövedelemadó 1 százalékából, őket követték a kórházak és más alapítványok. Mivel tavaly az emberek többet adóztak, így a felajánlott összeg is magasabb lett.

Az adó 1 százalékát érintő felajánlások száma és összege is nőtt tavalyhoz képest – állapította meg a friss NAV adatokat elemezve a Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány (NIOK). Az idén belépő Telex rögtön első helyre került több mint 580 millió forinttal, de a Bethesda, a Bátor Tábor Alapítvány és a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat is az élbolyban van. A NIOK ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi szabályozás nem szűri ki a csalókat, és egy agresszív kampánnyal az egyszer már kitiltott szervezetek is visszakerülhetnek a legnagyobb gyűjtők közé.

„Több mint 20 milliárd forint fog eljutni civil szervezetekhez, ami közel 3 milliárd forinttal több, mint tavaly. Örömteli, hogy 3,5 százalékkal nőtt a felajánlások száma 2024-hez képest, bár az is igaz, hogy előző évben 3 százalékkal csökkent, tehát egyfajta hullámzás tapasztalható” – mondta az InfoRádióban Gerencsér Balázs, az alapítvány igazgatója. Hozzátette ugyanakkor, hogy

a felajánlott 1 százalékok összege komolyabban, 15 százalékkal nőtt 2024-hez képest.

Ez azzal magyarázható, hogy az általános szja-statisztikák szerint a befizetett személyi jövedelemadó mértéke is 12 százalékkal nőtt, így logikusan több adónak az 1 százaléka is több lesz.

A NIOK idén is elkészítette azon szervezetek 20-as toplistáját, amelyek a legtöbb felajánlást kapták. 2024-ben fordult elő először, hogy egy független médiumot, a Partizánt működtető szervezet került az élre. Idén pedig ezt is megelőzte a Telex üzemeltetéséért felelős Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány – mondta Gerencsér Balázs. Ez utóbbinál a felajánlók száma elérte a 40 ezret, ami mögött a Partizán jött szorosan, 38 ezer adakozóval, az összegek pedig elérték az 580, illetve 470 millió forintot.

A két médiaterméket követték a kórházakhoz kötődő alapítványok, mint a Bethesda alapítvány, a Heim Pál Gyermekkórház alapítványa, vagy éppen az Országos Mentőszolgálaté. Az igazgató hozzátette, ezek inkább tekinthetők állami intézményeket segítő alapítványoknak, mint klasszikus civil szervezeteknek. Ezeket követik évek óta a gyermekek gyógyításával, illetve állatmentéssel foglalkozó alapítványok.

Az első húsz közé még a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet fért be, amelyik ráadásul idén megduplázta felajánlói számát, valamint a menedékeket üzemeltető, egyházi kötődésű Oltalom Karitatív Egyesület is.

A NIOK igazgatója szerint a felajánlott 1 százalékok eloszlása egy piramishoz hasonlítható: nagyon sok civil szervezet kap 100 ezer forint alatti felajánlást, 10-20 adózótól kapnak csak támogatást, és csak pár tucatnyi szervezet képes nagyobb számú állampolgárt elérni.

Összesen tíz olyan szereplő van, aki tízezernél több felajánlást tudott ezúttal gyűjteni.

Az eredményekből levonható következtetések kapcsán Gerencsér Balázs megjegyezte, tavasszal született egy törvénytervezet, amely érintette volna a civil szervezetek támogatását is, ami szerinte aktivizálta ezeknek a szervezeteknek az adományozóit is.

