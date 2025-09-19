A többkulcsos, progresszív adó ellen érvelt a miniszterelnök – a nap hírei

Betiltaná az orosz LNG importját a 19. Oroszország elleni uniós szankciós csomagban az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke erre az intézkedéscsomag ismertetésekor tett javaslatot az uniós tagállamoknak. Hozzátette: a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek. Ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn. Emellett az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is.

Az árstabilitásra összepontosító monetáris politikát szorgalmazott a bizonytalan világgazdasági környezetben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az Európai Uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése után Koppenhágában úgy fogalmazott: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat. Hozzátette: az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is.

A többkulcsos, progresszív adó ellen érvelt a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a progresszív adórendszer szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, míg szerinte az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót fizetnek. Úgy vélte: a Tisza szavazóinak több mint fele többkulcsos, progresszív adót akar. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Amerikai mintára Magyarországon is terrorszervezetté nyilvánítanák az antifa mozgalmakat.

Hivatalosan is megválasztották Forsthoffer Ágnest a Tisza párt harmadik alelnökének. Magyar Péter pártelnök a Facebookon jelentette be, hogy a Tisza Párt közgyűlése megválasztotta harmadik alelnöknek Forsthoffer Ágnest, aki egyben turisztikai szakértőként és az 50 ezer tagból álló Tisza Szigetek közösségének vezetőjeként is fog együtt dolgozni a párttal.

Novembertől már csak az állam végezhet közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat, de a Népszava szerint nehézkesen halad a gépek visszavásárlása a magánszolgáltatóktól. A Belügyminisztérium szerint nem lesz gond a betegellátásban. A lap információi alapján az állam sok új gépet vásárolt, üzembe helyezésük akár márciusig is elhúzódhat, átmenetileg megnyúlhatnak az előjegyzési idők.

Szingapúri székhelyű vállalat épít 2500 munkavállalót alkalmazó high-tech gyárat Békéscsabán. A vállalat első európai gyárát építi fel a magyar városban. A Vulcan Shield Global két lépésben, 2033-ig valósítja meg a beruházást. A szingapúri székhelyű cég olyan szigetelő anyagokat gyárt, amelyek 1.600 Celsius-fokig megőrzik szilárdságukat. A beruházás értéke 280 milliárd forint, amelyet az állam 49 milliárd forinttal támogat.

Újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra. A Portfolio arról számol be, hogy az Xpeng értékesítése három modellel indul. A 2014-ben alapított vállalat, intelligens elektromos járművek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

Partnerséget ajánl a beruházóknak a megfizethető új budapesti lakások építése érdekében a főpolgármester. Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére terjeszti be indítványát. A főpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány az OtthonStart hitelprogrammal a lakásvásárlás iránti keresletet növeli, de ha a kínálat ezzel nem tud lépést tartani, az a lakásárak további emelkedéséhez vezet.

Elkészült a GYSEV InterCity motorvonatainak végső dizájnja, így ősztől, magyar szakemberek munkájával kezdődhet meg a gyártás a Stadler szolnoki üzemében. A tavaly márciusban aláírt szerződés értelmében a GYSEV 11 új FLIRT típusú InterCity-motorvonatot rendelt. Az első járművek a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állhatnak forgalomba. Új InterCity-motorvonatokat utoljára 30 éve szereztek be Magyarországon.

Összesen 11 határátkelőn korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket az ORFK az átlépés gyorsítására. A projekt a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon valósul meg 2026 végéig, a Széchenyi Terv Plusz programban, 2,4 milliárd forintos uniós támogatással, a magyar állam társfinanszírozásával.

Orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét. Az észt külügyi tárca szerint Oroszország idén már négyszer sértette meg az ország légterét és a növekvő agresszivitásra a politikai és gazdasági nyomás növelésével kell válaszolni. Az észt köztelevízió szerint péntek reggel három orosz MiG–31-es vadászgép engedély nélkül lépett be az ország területére.

Személyes találkozóban állapodott meg az amerikai és kínai elnök a vitás ügyek rendezésére. A június óta első telefonbeszélgetésről a kínai állami hírügynökség pozitív és konstruktív párbeszédként számolt be. A legfőbb témák között szerepelt a TikTok jövője, a kereskedelmi kapcsolatok javításának, valamint az Ukrajnában zajló háború befejezésének lehetősége.

Engedélyezte az Irán elleni szankciók visszaállítását az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Az intézkedést augusztus végén kezdeményező Párizs, London és Berlin határozottabb elköteleződést vár Irántól az atomprogramja területén. A döntés utolsó pillanatban történő megegyezés esetén a jövő hét végéig leállítható.

Örök nyugalomra helyezték Kásler Miklóst, az emberi erőforrások volt miniszterét a sárvári temetőben. A szertartáson Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter is részt vett. Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus szeptember 5-én, 75 éves korában hunyt el.