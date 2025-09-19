ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.26
usd:
332.22
bux:
100099.05
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

A többkulcsos, progresszív adó ellen érvelt a miniszterelnök – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Betiltaná az orosz LNG importját az Oroszország elleni legújabb uniós szankciós csomagban az Európai Bizottság. A többkulcsos, progresszív adó ellen érvelt a miniszterelnök. Orosz vadászgépek megsértették Észtország és Lengyelország légterét. Az InfoRádió legfontosabb hírei pénteken.

Betiltaná az orosz LNG importját a 19. Oroszország elleni uniós szankciós csomagban az Európai Bizottság. Ursula von der Leyen, a testület elnöke erre az intézkedéscsomag ismertetésekor tett javaslatot az uniós tagállamoknak. Hozzátette: a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek. Ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn. Emellett az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is.

Az árstabilitásra összepontosító monetáris politikát szorgalmazott a bizonytalan világgazdasági környezetben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály az Európai Uniós gazdasági- és pénzügyminiszterek, valamint jegybankelnökök ülése után Koppenhágában úgy fogalmazott: a magyar gazdaság növekedésének alapja a háztartások fogyasztása maradhat. Hozzátette: az év második felében a növekedés élénküléséhez kulcsfontosságú a bizalom helyreállítása és az európai konjunktúra élénkülése is.

A többkulcsos, progresszív adó ellen érvelt a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor úgy fogalmazott: a progresszív adórendszer szükségszerűen bürokratikus, nehézkes, míg szerinte az egykulcsos adót azért kedvelik a magyarok, mert akkor kevesebb adót fizetnek. Úgy vélte: a Tisza szavazóinak több mint fele többkulcsos, progresszív adót akar. Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy Amerikai mintára Magyarországon is terrorszervezetté nyilvánítanák az antifa mozgalmakat.

Hivatalosan is megválasztották Forsthoffer Ágnest a Tisza párt harmadik alelnökének. Magyar Péter pártelnök a Facebookon jelentette be, hogy a Tisza Párt közgyűlése megválasztotta harmadik alelnöknek Forsthoffer Ágnest, aki egyben turisztikai szakértőként és az 50 ezer tagból álló Tisza Szigetek közösségének vezetőjeként is fog együtt dolgozni a párttal.

Novembertől már csak az állam végezhet közfinanszírozott CT- és MR-vizsgálatokat, de a Népszava szerint nehézkesen halad a gépek visszavásárlása a magánszolgáltatóktól. A Belügyminisztérium szerint nem lesz gond a betegellátásban. A lap információi alapján az állam sok új gépet vásárolt, üzembe helyezésük akár márciusig is elhúzódhat, átmenetileg megnyúlhatnak az előjegyzési idők.

Szingapúri székhelyű vállalat épít 2500 munkavállalót alkalmazó high-tech gyárat Békéscsabán. A vállalat első európai gyárát építi fel a magyar városban. A Vulcan Shield Global két lépésben, 2033-ig valósítja meg a beruházást. A szingapúri székhelyű cég olyan szigetelő anyagokat gyárt, amelyek 1.600 Celsius-fokig megőrzik szilárdságukat. A beruházás értéke 280 milliárd forint, amelyet az állam 49 milliárd forinttal támogat.

Újabb kínai autómárka érkezett Magyarországra. A Portfolio arról számol be, hogy az Xpeng értékesítése három modellel indul. A 2014-ben alapított vállalat, intelligens elektromos járművek tervezésével, fejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.

Partnerséget ajánl a beruházóknak a megfizethető új budapesti lakások építése érdekében a főpolgármester. Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére terjeszti be indítványát. A főpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány az OtthonStart hitelprogrammal a lakásvásárlás iránti keresletet növeli, de ha a kínálat ezzel nem tud lépést tartani, az a lakásárak további emelkedéséhez vezet.

Elkészült a GYSEV InterCity motorvonatainak végső dizájnja, így ősztől, magyar szakemberek munkájával kezdődhet meg a gyártás a Stadler szolnoki üzemében. A tavaly márciusban aláírt szerződés értelmében a GYSEV 11 új FLIRT típusú InterCity-motorvonatot rendelt. Az első járművek a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében állhatnak forgalomba. Új InterCity-motorvonatokat utoljára 30 éve szereztek be Magyarországon.

Összesen 11 határátkelőn korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket az ORFK az átlépés gyorsítására. A projekt a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon valósul meg 2026 végéig, a Széchenyi Terv Plusz programban, 2,4 milliárd forintos uniós támogatással, a magyar állam társfinanszírozásával.

Orosz vadászgépek megsértették Észtország légterét. Az észt külügyi tárca szerint Oroszország idén már négyszer sértette meg az ország légterét és a növekvő agresszivitásra a politikai és gazdasági nyomás növelésével kell válaszolni. Az észt köztelevízió szerint péntek reggel három orosz MiG–31-es vadászgép engedély nélkül lépett be az ország területére.

Személyes találkozóban állapodott meg az amerikai és kínai elnök a vitás ügyek rendezésére. A június óta első telefonbeszélgetésről a kínai állami hírügynökség pozitív és konstruktív párbeszédként számolt be. A legfőbb témák között szerepelt a TikTok jövője, a kereskedelmi kapcsolatok javításának, valamint az Ukrajnában zajló háború befejezésének lehetősége.

Engedélyezte az Irán elleni szankciók visszaállítását az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Az intézkedést augusztus végén kezdeményező Párizs, London és Berlin határozottabb elköteleződést vár Irántól az atomprogramja területén. A döntés utolsó pillanatban történő megegyezés esetén a jövő hét végéig leállítható.

Örök nyugalomra helyezték Kásler Miklóst, az emberi erőforrások volt miniszterét a sárvári temetőben. A szertartáson Orbán Viktor miniszterelnök és Pintér Sándor belügyminiszter is részt vett. Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus szeptember 5-én, 75 éves korában hunyt el.

Kezdőlap    Belföld    A többkulcsos, progresszív adó ellen érvelt a miniszterelnök – a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Orosz vadászgépek sértették meg a NATO légterét, Észtország a 4. cikkelyt kéri - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön bejelentette, az ukrán haderő Dobropillija és Pokrovszk térségében offenzívába kezdett, és az akció fő sikerének azt nevezte, hogy megfosztották az orosz erőket "azon képességüktől, hogy teljeskörű offenzívát indítsanak, amit hosszú ideje terveztek". Miközben az Egyesült Államok és a NATO legelső, PURL-alapon keresztül biztosított katonai segélycsomagja megérkezett Ukrajnába, Donald Trump amerikai elnök nagy-britannai útján kijelentette: azt hitte az orosz-ukrán háború megoldása lesz a legkönnyebb számára, de Putyin "igazán cserben hagyta" őt. Az amerikai elnök ezen túl az orosz olaj vásárlásának leállítására sürgette az európai országokat tegnap. Csütörtökön emellett változások történtek a Kreml berkein belül: távozott Vlagyimir Putyin egyik legrégebbi szövetségese, Dmitrij Kozak az elnöki apparátus vezetőhelyettesi posztjáról, aminek a hátteréről itt írtunk. A nap folyamán megsértették Észtország légterét az orosz légierő MiG-31-esei, az érintett ország 4. cikkely szerinti konzultációt kér szövetségeseitől. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem titkolózhatnak tovább a magyar munkahelyek: sok dolgozó kellemetlen meglepetésre számíthat

Nem titkolózhatnak tovább a magyar munkahelyek: sok dolgozó kellemetlen meglepetésre számíthat

A pontos hazai jogkeret még nem ismert, de szakemberek összegyűjtötték a legfontosabb információkat,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Nato intercepts Russian warplanes violating Estonian airspace

Estonia says three Russian MiG-31 fighter jets remained in Estonian airspace for 12 minutes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 21:16
Öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
2025. szeptember 19. 20:43
Elesett az M3-as mindkét irányba
×
×
×
×