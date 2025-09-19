ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.58
usd:
332.53
bux:
99199.07
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
A röszkei közúti határátkelőhely 2023. július 18-án. Ezen a napon Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a határátkelőhelynél tartott sajtótájékoztatót.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Arcképfelismerők és automata rendszerek kerülnek a magyar határátkelőkre

Infostart / MTI

A biztonságosabb és gyorsabb határátlépés érdekében és a schengeni követelmények miatt korszerűsíti a határátléptetési rendszerét a rendőrség – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Az ORFK az új Európai Határregisztrációs Rendszer (Entry/Exit System; EES) bevezetése miatt a határátkelőhelyek automatizált és nem automatizált ellenőrzési pontjain korszerűsíti a jelenlegi technikai eszközöket. A fejlesztés célja, hogy a határátléptetés megfeleljen a schengeni, biztonsági és műszaki előírásoknak.

A projekt 2,416 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatással valósul meg a magyar állam társfinanszírozásával a Széchenyi Terv Plusz program keretében.

11 magyarországi közúti határátkelőhelyen ezeket a szükséges technikai eszközöket szerzik be és telepítik:

  • EES-kompatibilis arcképrögzítő és önkiszolgáló regisztrációs rendszerek,
  • automata átléptető kapukhoz kapcsolódó monitoring PC-munkaállomások,
  • utastájékoztató kijelzők, amelyek vertikális és horizontális tájolást is lehetővé tesznek.

Az EES-rendszer az Európai Unió új, korszerű határigazgatási eszköze, célja a határforgalom-ellenőrzés biztonságának javítása, a személyazonossággal való visszaélés elleni fellépés elősegítése, valamint az engedélyezett tartózkodási időt túllépő személyek kiszűrése, a valós idejű információmegosztás a határellenőrzést végző tagállami hatóságok között.

Az EES minden olyan harmadik országbeli állampolgárra vonatkozik, akik vízummentesen vagy rövid távú tartózkodásra jogosító vízummal kívánnak belépni a schengeni övezetbe, így Magyarországra is.

Az új rendszer egy közös uniós elektronikus nyilvántartásban rögzíti az utasok adatait, és a kezdeti 180 napos átmeneti időszakot követően kiváltja a hagyományos útlevélbélyegzést is.

Az új eszközöket a Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszerbe integrálják, így hozzájárulnak az EES magyarországi bevezetéséhez, és biztosítják a fenti célok megvalósulását.

Az EES gyorsabb, biztonságosabb és kényelmesebb utazást biztosít, miközben javítja a határátlépés hatékonyságát – olvasható az ORFK közleményében.

A projekt a magyar–szerb és a magyar–ukrán határszakaszon valósul meg 2026. december 31-ig.

Kezdőlap    Belföld    Arcképfelismerők és automata rendszerek kerülnek a magyar határátkelőkre

rendőrség

határ

fejlesztés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyéves a Draghi-jelentés: súlyos kritikát mondott a szerzője Európa gazdaságáról

Egyéves a Draghi-jelentés: súlyos kritikát mondott a szerzője Európa gazdaságáról

Egy év telt el a Draghi-jelentés megjelenése óta, ám Európa gazdasága nem gyorsult, hanem lassult. A 383 ajánlás alig tizede valósult meg, miközben a versenyképességi szakadék az USA-hoz képest csak nő. Mario Draghi most kemény szavakkal figyelmeztet, hogy a tétlenség már nemcsak a jólétünket, hanem a szuverenitásunkat is fenyegeti.
 

Bóka János az Arénában: változásra van szükség az Európai Unióban, a jelenlegi vezetés erre képtelen

Kiszeretnek a lengyelek az Európai Unióból

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban a miniszterelnök beszélt a „röszkei csata” 10. évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasokról és a „pisztolyügyről” is.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: „a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert”

Feljelentést tett a „tiszás gyűlöletcunami” ügyében a honvédelmi miniszter

Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek

Lantos Csaba egy olyan számot mondott be, aminek sokan örülhetnek

Magyarország jelentős előrelépést ért el az áramtermelésben: miközben az ország teljes energiafelhasználása számottevően mérséklődött, az elektromos áram iránti igény érezhetően emelkedett - mondta az energiaügyi miniszter pénteken Szikszón, a város külterületén található energetikai alállomás átadásán. Közben arról is beszélt, hogy Magyarország történetében először fordult elő, hogy 14 napon keresztül nettó áramexportőr volt az ország, ami egyértelműen a csökkenő importfüggőség irányába mutat – feltéve, hogy a paksi beruházás körüli új fejlemények nem fékezik meg ezt a folyamatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Autósok, figyelem! Literenként 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni ezeken a benzinkutakon

Autósok, figyelem! Literenként 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni ezeken a benzinkutakon

Az autósoknak érdemes figyelni: szeptember 19. és 21. között ezeknél a benzinkutaknál literenként 20 forinttal olcsóbban tankolhatnak

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

US TV hosts back Kimmel as Trump threatens TV networks

America's late-night TV hosts rally behind fellow comedian Jimmy Kimmel after he was suspended by ABC.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 12:52
2500 új munkahely, 280 milliárd forint: óriásgyár épül Békéscsabán
2025. szeptember 19. 11:34
Távolról érkezett vendéget fogadott a miniszterelnök
×
×
×
×