2026. január 11. vasárnap Ágota
Közeli portré egy fiatal nőről, aki védősisakot és síszemüveget visel, miközben hullik a hó.
Nyitókép: Getty Images/Olga Pankova

Hajmeresztő és életveszélyes felvétel arról, hogy autós húzta a síelőt Szeged utcáin

Infostart

Az utóbbi napok havazása nyomán az interneten több olyan felvétel is megjelent, amelyeken gépjárművek után kötött síelőket, szánkózókat vagy snowboardosokat látni. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az ilyen tevékenység nemcsak szabálytalan, hanem életveszélyes is.

A napokban Szegeden rögzítettek egy esetet, ahol egy személyautó húzott maga után egy síelőt a havas úton. Bár a közösségi médiában népszerűek a hasonló – esetenként traktorral vagy lóval végrehajtott – extrém téli sportolást bemutató videók, a hatóságok hangsúlyozzák a súlyos kockázatokat - erről készített riportot az RTL Híradója. A vontatókötelet a vonóhorogra erősítették fel.

A közúti közlekedésben az ilyen jellegű szórakozás azonban tilos és veszélyes. A vontatott sporteszközökön (szánkó, síléc) nincs fékberendezés, így az autó hirtelen megállásakor az ütközés elkerülhetetlen. A tévében emlékeztettek arra, hogy 2 éve tragédia történt egy hasonló esetből.

A hó alatt megbújó kátyúk, padkák vagy jeges szakaszok miatt a vontatott személy könnyen elveszítheti az egyensúlyát és a jármű alá vagy a forgalomba sodródhat.

A KRESZ szabályai tiltják a közúton való ilyen típusú vontatást. Egy esetleges balesetnél a sofőr büntetőjogi felelőssége akkor is fennáll, ha az érintett felek közös megegyezéssel vágtak bele az akcióba.

A szakértők szerint a lovas szánkózás is hasonló veszélyeket rejt, ha nem erre kijelölt területen és nem megfelelő felszereléssel végzik. A tragédiák elkerülése érdekében javasolják, hogy a téli sportok kedvelői kizárólag az arra kijelölt pályákat és biztonságos helyszíneket vegyék igénybe.

