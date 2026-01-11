Felmérés: a fiatalok ma vándorolnak az országok között, nem hoznak végleges döntést a letelepedésről

A mai fiatalok általában nem hoznak végleges döntést arról, hogy hazajönnek vagy külföldön maradnak, hanem vándorolnak az országok és a lehetőségek között – ismertette a kutatás legfontosabb tanulságát az InfoRádióban Kelenhegyi Andor, a Milestone Intézet oktatási igazgatója.

„60 százalék fölötti azoknak az aránya, akik legalább egy hosszabb időre, vagy véglegesen Magyarországon telepednek le, és 38 százalék azoké, akik nem csak átmenetileg, netán pár évre, hanem az egyetemi képzés elvégzése után teljes egészében Magyarországon vállalnak munkát” – mondta az oktatási igazgató.

A kutatás azt is bebizonyította, hogy a fiatalok nem csupán a fizetést veszik figyelembe, amikor arról döntenek, hogy külföldön maradnak vagy hazajönnek

– tette hozzá. Elsődleges szerepet játszanak a kötődések, a családi és baráti kötelékek, valamint a családalapítás gondolata is. Kelenhegyi Andor szerint a külföldi tanulmányok után nyilván sokkal nagyobb horizontja van a diákoknak abban a tekintetben, hogy hol tudnak elhelyezkedni, hol van olyan kapcsolati hálójuk, amiben tudnak gondolkodni, milyen karrierlehetőségek vannak hosszú távon egy országban, milyen az a társadalmi vagy politikai környezet, amibe visszatérnek, vagy amibe éppen elmennek. De a főszerep továbbra is a családi, baráti kapcsolatoké.

Felülről érkező kampányokkal nemigen lehet rávenni a fiatalokat, hogy Magyarországon maradjanak,

folytatta a Milestone Intézet oktatási igazgatója. Ezzel ellentétben nagy szerepe van a közvetlen kapcsolati hálóból érkező impulzusoknak. Kelenhegyi Andor szerint a Milestone Intézet volt diákjain is látják, hogy ha valaki itthon épít sikeres pályát, akkor az oktatás során megismert barátai közül is sokakat meggyőz, hogy ugyanott kezdjenek el dolgozni, ezzel voltaképpen hidat képez a külföldi és a magyar munkaadók között.

Az oktatási igazgató leszögezte, az intézménynél nem azt látják, hogy a nagy volumenű kampányok segítenének a fiatalok itthon maradásán vagy hazatérésén, ugyanis

nagyon nagy a zaj, rengetegen keresik a tehetséges munkavállalókat és kampányolnak értük.

Mint mondta, az adatbázis, felmérés alapján úgy látja, a személytelen üzenetek nem játszanak jelentős szerepet.

A felsoroltakon kívül az anyanyelvi közeg is nagyon fontos érv a magyarországi letelepedés mellett – mondta Kelenhegyi Andor, a Milestone Intézet oktatási igazgatója.