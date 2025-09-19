ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
MiG-31, orosz vadászbombázó repülőgép. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Orosz vadászgépek hatoltak be a NATO légterébe

Infostart / MTI

Három orosz MiG–31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken.

Egyszerre három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, és 12 percig tartózkodott ott – jelentette be az észt külügyminiszter.

Margus Tsakhna szerint a légtérsértés a Finn-öböl felett történt.

Az észt külügyminiszter közölte, hogy Oroszország idén már négyszer sértette meg Észtország légterét, de a mostani incidenst – amelyben három vadászgép is belépett egyszerre az ország légterébe –, „példátlanul arcátlan provokációnak” nevezte.

„Oroszország egyre gyakrabban teszi próbára a határellenőrzésünket, erre és növekvő agresszivitására gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlással kell válaszolni” – mondta az észt tárcavezető.

Az incidens miatt az észt külügyminisztériumba kérették Oroszország ügyvivőjét, akinek tiltakozójegyzéket adtak át.

Alison Hart, a NATO szóvivője szintén kiadott egy nyilatkozatot, amelyben megerősítette, hogy a NATO reagált az incidensre és elfogta az orosz vadászgépeket:

„Ma orosz vadászgépek megsértették az észt légteret. A NATO azonnal reagált, és elfogta az orosz repülőgépeket. Ez egy újabb példa a felelőtlen orosz viselkedésre és a NATO reagálási képességére” – idézi szavait a theguardian.com.

Kaja Kallas, az Európai Unió legfőbb diplomatája „rendkívül veszélyes provokációnak” bélyegezte az incidenst. „Ez az EU légterének harmadik ilyen jellegű megsértése néhány napon belül, és tovább fokozza a feszültséget a régióban” – írta Kallas az X-en, hozzátéve, hogy „az EU teljes mértékben szolidaritást vállal Észtországgal.” Szerinte Vlagyimir Putyin próbára teszi a Nyugat elszántságát, amivel kapcsolatban nem szabad gyengeséget mutatni.

Oroszország egyelőre nem szólalt meg az ügyben.

