Ezen tudtak nagyot spórolni a magyar autósok

Az Insura.hu szerint a személyautókra tavaly megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 62 ezer forint volt, a casco átlagdíja 206 200 forint körül alakult. Az online kötések körében mérsékeltebb volt a díjak változása, a kötelező biztosítás 57 300 forintos átlagdíja 7,9 százalékkal, míg a casco 166 100 forintos átlagdíja 2,6 százalékkal volt kevesebb az előző évinél.

A közleményben felhívták a figyelmet, hogy ezek az adatok az új szerződésekre vonatkoznak, nem a teljes állományra.

Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója kiemelte: az autósok többsége a korábban megkötött szerződések évfordulóján automatikusan elfogadta a meglévő biztosítója által megajánlott díjat, ami tavaly sok esetben akár 10-20 százalékkal is magasabb volt az évforduló előtti szintnél. Spórolni leginkább azok tudtak, akik ellenőrizték valamelyik díjösszehasonlító oldalon, hogy más biztosító kínál-e kedvezőbb gépjármű-biztosítást.

Az Insura.hu statisztikáiból az is kiderül, hogy a kötelező biztosítás esetében a díjcsökkenés különösen a második negyedévtől vált látványossá. Az év utolsó hónapjaiban az átlagdíj csökkenése meghaladta a 14 százalékot. Ez a piaci verseny eredménye, ami egy új piaci szereplő 2024-es megjelenését követően negyedévről negyedévre folyamatosan vált egyre élesebbé – jelezte a biztosításközvetítő.

A társaság szerint idén nem várható jelentős változás, a kötelező biztosításnál a további csökkenésnek már komoly korlátot szab a kárhányad alakulása, így a legvalószínűbb, hogy a díjak a mostani szint közelében maradnak. A casco esetében néhány százalékos, nagyjából inflációkövető emelkedésnek látja a legnagyobb esélyét az Insura.hu.