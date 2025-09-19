ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.65
usd:
332.24
bux:
99873.68
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az unió helyzetét értékelő vitában az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában 2025. szeptember 10-én, az EP négynapos plenáris ülésének harmadik napján.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

„Ideje elzárni a csapot” – több fronton támad az EU új orosz szankciós csomagja

Infostart / MTI

Mivel Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, ezen források csökkentése érdekében az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az Európai Unió tiltsa be az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importját az európai piacokra – jelentette be az Európai Bizottság elnöke pénteken.

Az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagra vonatkozó javaslat bemutatásakor Ursula von der Leyen közölte: az intézkedés keretében a nagyobb orosz energiakereskedelmi vállalatok, köztük a Rosznyefty és a Gazprom, teljes tranzakciós tilalom alá kerülnek.

Az EU más olyan vállalatok vagyonát is befagyasztja, amelyek az ukrajnai háborút azzal táplálják, hogy a szankciókat megsértve olajat vásárolnak Oroszországtól. Az EU olajfinomítókat, kereskedőket és petrolkémiai vállalatokat céloz meg unión kívüli országokban, köztük Kínában is – emelte ki Ursula von der.

„Ideje elzárni a csapot. Fel vagyunk erre készülve. Energiát takarítottunk meg, diverzifikáltuk az ellátást és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrásokba fektettünk”

– fogalmazott.

Kiemelte: ezek az erőfeszítések megtérülnek. A végrehajtás megerősítése érdekében pedig az EU a 19. szankciós csomagjában az eddigi megszorító intézkedéseket megkerülő úgynevezett orosz árnyékflotta további 118 hajóját szankcionálja. Ezzel immár több mint 560 hajó van EU-szankciók hatálya alatt – jegyezte meg.

Von der Leyen közölte, az EU azon pénzügyi kiskapukat is bezárja, amelyeket Oroszország a szankciók megkerülésére használ. Az EU tranzakciós tilalmat vezet be további oroszországi és más, nem uniós országok bankjaira. A szankciók kijátszása elleni fellépés részeként pedig most először vezet be korlátozó intézkedéseket a kriptovaluta-platformokra, és betiltja a kriptovalutákban végzett, Oroszországhoz köthető tranzakciókat.

Az uniós bizottság elnökének tájékoztatása szerint 19. szankciós csomagjában az EU új közvetlen exportkorlátozásokat is bevezet a harctéren használt termékekre és technológiákra. Emellett 45 oroszországi és nem uniós vállalatot listáz, amely közvetlen vagy közvetett támogatást nyújt az orosz katonai iparnak. Kulcsfontosságú Oroszország hozzáférésének elvágása a szükséges technológiákhoz, mindenekelőtt a drónok esetében – húzta alá.

„Szankcióink súlyosan érintik Oroszország gazdaságát. Az infláció tartósan magas, Moszkva finanszírozáshoz és bevételekhez való hozzáférése pedig folyamatosan csökken” – fogalmazott von der Leyen, majd hozzátette:

Oroszország háborús gazdasága a határaihoz közeledik.

„Szankcióink a gazdasági nyomásgyakorlás hatékony eszközei. Addig fogjuk alkalmazni azokat, amíg Oroszország nem ül tárgyalóasztalhoz Ukrajnával egy igazságos és tartós béke érdekében” – fogalmazott.

Közölte továbbá, az EU új megoldáson dolgozik Ukrajna védelmi erőfeszítéseinek finanszírozására, amely az uniós bankokban tárolt, majd befagyasztott orosz pénzügyi eszközökre épül. „Nagyon világosan kell fogalmaznunk: ez Oroszország háborúja. Az elkövetőnek kell megfizetnie a háború árát” – fogalmazott.

A lefoglalt orosz pénzeszközök kamataiból az EU jóvátételi kölcsönt tud nyújtani Ukrajnának, a „kockázatot pedig kollektíven kell viselnünk” – jegyezte meg az uniós bizottság elnöke, hozzátéve, hogy Ukrajna csak akkor fizeti vissza a kölcsönt, ha Oroszország jóvátételt fizet.

Európa a kezdetektől fogva Ukrajna oldalán állt, és továbbra is minden rendelkezésére álló eszközt alkalmazni fog, hogy véget vessen a háborúnak. „Felszólítom a tagállamokat, hogy mielőbb támogassák ezeket a szankciókat, ha azt akarjuk, hogy Oroszország elhagyja a harcteret és tárgyalóasztalhoz üljön. Így adhatunk valódi esélyt a békének” – zárta 19. szankciós csomagra vonatkozó európai bizottság javaslat bemutatását Ursula von der Leyen.

Kaja Kallas: üzenetünk egyértelmű

A szankciós csomag bemutatását követően közleményt adott ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, amelyben Kaja Kallas azt írta: a szankciók látható hatást gyakorolnak Oroszország államháztartására és gazdasági növekedésére.

A Kreml agressziójának folytatásához hozzájáruló minden bevételi forrás célpont – szögezte le.

A főképviselő kiemelte: mivel az orosz erők továbbra is ukrán gyerekeket szakítanak el családjuktól és átnevelő táborokba deportálják őket, a pénteken javasolt szankciók az ebben részt vevőkkel szemben is korlátozó intézkedéseket javasol.

„Európa békét akar Ukrajnának” – fogalmazott Kaja Kallas, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a diplomáciai erőfeszítések ellenére Oroszország fokozza az agressziót, sőt, átlépi az Európai Unió határait is. Moszkva megfosztása a háború folytatásához szükséges forrásoktól elengedhetetlen az ellenségeskedés befejezéséhez és kontinens biztonságának megőrzéséhez – jelentette ki.

„Üzenetünk egyértelmű: egyre keményebb szankciókkal és Ukrajnának nyújtott katonai támogatással fokozzuk az Oroszországra nehezedő nyomást mindaddig, amíg Oroszország nem fogadja el a valódi, igazságos és tartós békét” – tette hozzá közleményében az uniós főképviselő.

Kezdőlap    Gazdaság    „Ideje elzárni a csapot” – több fronton támad az EU új orosz szankciós csomagja

oroszország

eu

európai bizottság

szankció

ursula von der leyen

lng

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Megvolt a hónap legfontosabb eseménye - Tovább száguldanak a tőzsdék

Az amerikai kamatvágás után a pénteki nap első felében is kitartott a jó hangulat a világ tőzsdéin, Európában és Amerikában is méréskelt pluszokat láthatunk. A magyar tőzsde a nap közepén lefordult, de a zárásra felpattant a BUX.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő a nyomor itthon: pillanatok alatt elkapkodták ezeket a filléres ruhákat

Elképesztő a nyomor itthon: pillanatok alatt elkapkodták ezeket a filléres ruhákat

A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion

British couple freed by Taliban hug daughter in emotional reunion

Barbie, 76, and Peter Reynolds, 80, arrive in Qatar after being detained in Afghanistan for months.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 16:35
Jelentős spanyol ingatlanportfóliót vásárolt az Indotek
2025. szeptember 19. 16:11
Korányi G. Tamás: most túlértékelt a forint, és ennek két oka is van
×
×
×
×