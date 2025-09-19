Örök nyugalomra helyezték Kásler Miklóst – képek

A római katolikus szertartás szerinti búcsúztatón és gyászszertartáson gyászoló családtagok mellett részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, több államtitkár, valamint a tudományos és a művészeti élet számos képviselője is.

A magyar kormány nevében Hankó Balázs mondott búcsúbeszédet. A tárcavezető úgy fogalmazott: Kásler Miklós mint az orvostudomány nemzetközi hírű képviselője, a magyar kormány humán területekért felelős minisztere, valamint a magyar nemzet elkötelezett, és múltját szisztematikusan kutató tudósa is meghatározó jelentőségű munkát végzett, „a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt”.

Kiemelte: Kásler Miklós orvosi esküjéhez híven mindig a beteg érdekét, a közéletben pedig az egyetemes erkölcsi normák képviseletét, a magyar nemzet iránti tántoríthatatlan hűségét és a széles nyilvánosság előtt megélt hitét tartotta a legfontosabbnak.

„Soha nem könnyű népszerűséget keresett, hanem egy olyan örök értékrend követőjeként élte életét és végezte feladatait, amelynek középpontja és iránytűje a világunkat megteremtő és életünket vigyázó Isten” – fogalmazott Hankó Balázs.

Sárvár, 2025. szeptember 19. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője ravatalánál a sárvári Sári temetőben 2025. szeptember 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

„Egy olyan nagy tudású professzortól, iskolateremtő tudóstól, meghatározó vezetőtől veszünk búcsút, aki az onkológiai kutatás területén azt vallotta, számára minden ember élete a legnagyobb érték. A gyógyítás művészete számára olyan hivatás volt, amelyben nem betegségeket kezelt, hanem a teljes embert gyógyította nagy odaadással, türelemmel és együttérzéssel, (...) szaktudása megkérdőjelezhetetlen volt” – mondta Hankó Balázs.

Kásler Miklós pályafutását felidézve elmondta: a hazai és nemzetközi onkológiai élet tekintélyes alakjaként 26 évig vezette az Országos Onkológiai Intézetet, a magyar onkológiai ellátás világszínvonalúvá fejlesztése a nevéhez fűződik. Szakmai tevékenységének, könyveinek, tudományos publikációinak, hazai és nemzetközi kitüntetéseinek, tudományos társaságokban való tagságainak sora végeláthatatlan.

Sárvár, 2025. szeptember 19. Gyászolók Kásler Miklós Széchenyi-díjas onkológus, az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt vezetője ravatalánál a sárvári Sári temetőben 2025. szeptember 19-én. MTI/Katona Tibor

Nevéhez fűződik például a nemzeti rákkontroll elindítása, a robotsebészet hazai elterjesztésének elősegítése, valamint hazai onkoterápiás protokollok fejlesztése – jegyezte meg.

Hankó Balázs kiemelte azt is: Kásler Miklós professzor a klasszikus műveltség hordozója és átadója, a tudományos ismeretek birtokosa és közvetítője volt, oktatóként meggyőződése volt, hogy a tanítás nem csupán ismeretátadás, hanem annak a jövő nemzedékeinek szellemi és lelki formálását is magában kell foglalnia. Egész akadémiai pályája ezt a felismerést tükrözte.

A miniszter beszédében emlékeztetett arra: Kásler Miklós a magyar kormány tagja volt, amikor a koronavírus-járvány elérte hazánkat. Ebben az időszakban a hazai védekezés egyik meghatározó vezetőjévé vált, előrelátásával, szakmai tudásával és hivatástudatával, a társadalom egészéért vállalt felelőségtudatával jelentősen segítette a védekezést és példát mutatott.

Hankó Balázs búcsúztatójában szólt arról is, hogy Kásler Miklós a tudomány több területén is rendkívül jártas volt, különösen a történelemben és az irodalomban. Szívügye volt, hogy a magyarság is megismerje múltját és méltó módon tekinthessen történelmi elődeire. Ezért kezdeményezte és támogatta a Magyarságkutató Intézet létrehozását, melynek később a vezetője, tiszteletbeli elnöke lett.

Kásler Miklós „kitörölhetetlenül hordozta a szívében a magyarság szeretetét”, "mérhetetlen szeretettel és tisztelettel tekintett nemzetére, egész életében hűségesen szolgálta azt” – mondta.

A római katolikus gyászszertartást Berta Tibor püspök celebrálta, Kásler Miklós professzort családtagjai mellett számos pályatársa, tudós, politikus, művész. valamint tisztelője kísérte el utolsó útjára pénteken a sárvári temetőben.