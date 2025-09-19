ARÉNA
2025. szeptember 19. péntek
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. október 15-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Infostart

A Kossuth rádióban péntek reggel a miniszterelnök beszélt a "röszkei csata" tizedik évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos politikai álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasok helyzetéről és a "pisztolyügyről" is szólt.

A Kossuth rádióban kezdte pénteki napját Orbán Viktor.

A kormányfő először a "röszkei csata" tizedik évfordulójára emlékezett vissza.

"Amikor a németek azt mondták, hogy meg tudják oldani, az még egy másik ország volt, hihettük, hogy meg tudják oldani (a migrációs válságot - a szerk.), ma már viszont szinte semmit sem tudnak megoldani" - indított a miniszterelnök, aki szerint korábban "precíziós gépezetként" gondolhattak a magyarok Németországra.

Aztán az is kiderült, hogy ezt a migrációt Soros György hálózata szervezi mobiltelefonokkal, fegyverekkel, de Orbán Viktor "látta, hogy mit okoz egy-egy migránstábor egy város életében", érvelt döntése helyessége mellett, ami a debreceni és a bicskei menekülttábor megszüntetését érintette.

Svéd konfliktus

Beszélt ezt követően a svéd konfliktusról épp migrációs vonatkozásban: ahová a migránsok odaköltöztek, ott szerinte megszűnt a normális élet, ráadásul ennél nagyobb baj, hogy ezt a hibát, ami a migrációs döntésben testesült meg, nem lehet kijavítani; Magyarországon ilyen hiba a Bokros-csomag volt a kilencvenes évek közepén.

Hozzátette, a svéd miniszterelnök régóta köszörüli a nyelvét Magyarországon, a svéd emberek viszont szimpatikus emberek, köztük a hölgyek és a zenészek is. "Közben a svéd városokban tombol az erőszak, 300-nál is több esetben is történt robbantásos bűncselekmény. Ő maga nyilatkozta, hogy nem tud úrrá lenni a városokban tomboló erőszakhullámon. (...) Ez az erőszakhullám nem az égből szállt alá" - figyelmeztetett a kormányfő, aki szerint a bandaháborúkért a svéd miniszterelnök a felelős személyesen. "Ezért nem boldogok, amikor a migráció felelősségéről beszélni kell" - mondta még.

Kerítés és a Tisza Párt

Migráció ügyében Orbán Viktor "nem bízik senkiben", utalt ezzel arra, hogy a Tisza Párt is arról beszél, hogy megtartaná a déli határkerítést. "A Tisza Brüsszelben a migránsok közvetlen anyagi támogatását megszavazta. Nincs egyetértés. Ez egy mese!" - nyomatékosította.

Emlékeztetett, épp azért jött ki a Fidesz az Európai Néppártból, mert a migráció kérdésében nem tudtak megegyezni.

Adórendszer

Ezt követően az adórendszert érintő polémiáról szólt.

"Ha egykulcsos az adó, kevesebb adót fizetsz, mintha az adórendszer progresszív, több kulcsos lenne. A képlet egyszerű, ha tízszer többet keresel, tízszer több adót fizetsz" - mondta, ráadásul szerinte a több kulcsos adót az ország már kipróbálta, nem jött be, "tele volt stiklikkel".

A kormányzat az egykulcsos adóban és a családtámogatásban hisz - szögezte le.

Az igazi kérdés viszont mégsem ez.

"A Tisza szavazóinak több mint fele progresszív adót akar. Vannak, akik ezzel értenek egyet. Nézem a felméréseket, nem igaz tehát, hogy a pártelnök csak elszólta magát" - mutatott rá.

Az adórendszer mögött most szerinte "egy bizalmi kérdés" is meghúzódik, hiszen hitelességi kérdés, hogy egy politikai erő megmondja, mire készül a választások után. "A Tisza Párt megmondta, hogy át fogják verni az embereket" - szögezte le.

Nemzeti konzultáció

A nemzeti konzultációra e mentén azért volt szükség, mert az emberek jelölik ki, miről kell beszélni.

"Van jelentősége, hogy mit tartanak fontosnak az emberek, valamit mondani kell, pozíciót kell elfoglalni. A nemzeti konzultációk mind segítenek abban, hogy az emberek választ kapjanak, megnyugtatót vagy idegesítőt" - ecsetelte.

A "Tisza-adó" szerinte az ápolók, a tanárok, a tűzoltók és sokak zsebéből évente forintszázezreket húzna ki, az orvosokéból pedig milliókat.

A kormány adópolitikája a munkára és a gyermekvállalásra alapoz, épp ezért - Orbán Viktor szerint - még a cigányság is támogatja, azok, akik nem segélyből, hanem munkából akarnak élni, azt akarják, hogy "még a kenyér szélére is jusson vaj".

Nyugdíjasok

Érvelt a nyugdíj-kompenzáció mellett is, ami egy 2002-ben kötött egyezség következménye, és arról szól, hogy ha gazdasági baj van, akkor kompenzációt kapnak a nyugdíjasok.

"Azt mondtam, a nyugdíjak értékét meg fogjuk védeni. Minden évben, amikor jön az előrejelzés, előre megemeljük a nyugdíjakat a várható infláció mértékében, és amint megy az idő kiderül, az infláció magasabb lesz vagy alacsonyabb, és ha magasabb, akkor novemberben jön a kompenzáció" - részletezte.

Emellett 2010 után visszavezették a 13. havi nyugdíjat.

Durvul a közbeszéd - a "pisztolyügy", antifák

Ezt követően a közbeszéd durvulásáról és Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyügyéről beszélt; szerinte ha a veszélyeztetettségen múlna, neki magának "ágyúval kéne járnia".

A volt vezérkari főnöknek szerinte semmilyen joga nincs fegyver viselésére, nem az "őserdőben élünk", nem "rendezheti le" pisztollyal, amit le szeretne rendezni.

Ezt követően Orbán Viktor leszögezte, az antifa mozgalmat - amerikai mintára - terrorszervezetnek fogják minősíteni.

