Bajban van az államtitkár, de nem teljesen kerek a telekügye

A vita gyökerei 2014-re nyúlnak vissza, amikor Soltész Miklós megvásárolta a budajenői önkormányzattól a háza melletti 91 négyzetméteres közútszakaszt. 2019-ben, miután Ráth Gábor megvette a szomszédos telket, a megmaradt, bejárásra szolgáló 3 méteres útszakasz keskenynek és nehezen megközelíthetőnek bizonyult, mivel egy árok húzódik mellette és az utat már a fák is benőtték.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy az államtitkár a területen egy kocsibeállót építtetett, amely rálóg a közútra. A polgármester felszólította az építmény bontására, de Soltész fellebbezett, és az ügy a képviselő-testület elé került.

Soltész Miklós az ügyet a blikk.hu-nak magánjellegűnek nevezi, és hangsúlyozza, hogy politikai tevékenységéhez semmi köze.

"A megvásárolt területet a családom gondozta. Az építési hatóság szabálytalannak minősítette az építményt, de a döntést elfogadtuk, és a beállót visszabontottuk, jogszerűvé téve azt. Az ingatlanvétel jogszerűségét a bíróság is megállapította." A képeken mindenesetre az látszik, hogy a kocsibeállót nem bontották el, csak leszedték a tetejéről a palát és két hintát függesztettek a végére.

Az államtitkár szerint a szomszéd a telekvásárláskor tudta, hogy a terület megközelítése máshonnan is lehetséges, egy szántóföld felől.

Ráth Gábor azonban másként látja a helyzetet. "Abszurdnak tartom, hogy az államtitkár megfosztana engem az aszfaltút használatától és egy szántóföldi útra kényszerítene."

Az RTL Híradója is forgatott a helyszínen. Ezen az látszik, hogy az állítólagos út lényegében már erdő és egy alig látható vízelvezető árok is húzódik. Más kérdés, hogy egy esetleges építkezéskor az államtitkár háza előtt hatalmas gépjárműforgalom alakulna ki. Az sem egyértelmű, hogy a vízelvezető árok befedését a falu valóban vállalná-e - ahogy ezt a riportban a polgármester megígérte.