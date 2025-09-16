Jön a BKV-s "gázbejelentő"

Budapest Főváros Kormányhivatala mint közlekedési hatóság továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát az utasok biztonsága érdekében. Az eddig összesen megvizsgált 109 autóbusz 59 százaléknál merült fel műszaki probléma; 6 százalékának műszaki érvényességét törölték, 51 százalékát 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 2 százaléknál azonnali javítást rendeltek el, és csupán 41 százalék van megfelelő műszaki állapotban.

A kormányhivatal keddi közlése szerint szeptember 8. és 11. között ismét több telephelyen, összesen 59 autóbuszt vizsgáltak át a műszaki ellenőrök. Az ebben az időszakban ellenőrzött autóbuszok 44 százalékánál merült fel műszaki probléma, és csak 56 százalék volt műszakilag megfelelő állapotban.

Az átfogó ellenőrzésekre azért van szükség a BKV szerint, mert az augusztusban néhány nap alatt több kigyulladt BKV busz miatt elrendelt azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés "lesújtó eredményeket hozott".

A közösségi közlekedést használó utasok biztonsága érdekében a kormányhivatal szakemberei a jövőben is folytatják az autóbuszok átfogó vizsgálatát.