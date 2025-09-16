ARÉNA
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Fontos újítást vezettek be a budapesti tömegközlekedésben

Infostart / MTI

Már az automatákból is meg lehet vásárolni a Budapest Kártyát.

Már a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) automatáiból is meg lehet vásárolni a Budapest Kártyát, amely a Fővárosi múzeumokba és fürdőkbe, városnéző túrákra, dunai hajózásra is felhasználható, továbbá az érvényességi időn belül korlátlanul érvényes a fővárosi közösségi közlekedésre is – közölte a vállalat kedden.

A Budapest Kártya 24, 48, 72, 96 vagy 120 órás időtartamra váltható. A megvásárolt kártya a rajta feltüntetett időponttól érvényes a választott időtartamig, és külföldi, valamint belföldi turisták egyaránt igénybe vehetik – tették hozzá.

A kártya használatáról, áráról, az értékesítési pontokról, valamint az igénybe vehető programokról a https://bkk.hu/budapestkartya linken lehet tájékozódniű.

Belföld    Fontos újítást vezettek be a budapesti tömegközlekedésben

budapest

bkk

bkv

