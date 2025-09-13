Teljesen tájidegen, egzotikus halak úszkálnak a Tisza mellékfolyójában

Újabb kérdés érkezett a Magyar Haltani Társaság Mit fogtam? rovatához: ezúttal az olvasó a Bácskában, a Tiszának egy jobb oldali kis mellékfolyóján, a Jegricskán készített fotójával kapcsolatban érdeklődött – írja a sokszinuvidek.24.hu.

A megfigyelő azt írta, a vízhez közelítve tucatnyi olyan hal ugrott el előle, mint ami a némileg homályos felvételen is látszik, majd hamarosan megnyugodtak. Nagyjából 20-25 milliméteresek voltak, és a kérdező szerint felelőtlen akvaristák által szabadon engedett guppiféleségek lehettek.

A szakértők megerősítették a feltételezést, és azt írták, valóban egy hím szivárványos guppi látható a fotón.

„Nem valószínű, hogy befolyó meleg víz hiányában ez a faj képes áttelelni, de kérjük, semmilyen házikedvencként tartott idegenhonos állatot ne engedjenek szabadon. Ha valaki újabb vízterületen találkozik hasonló példánnyal, kérjük, fényképezze le a halat, és a lelőhelyi adatokkal együtt küldje be hozzánk a fotót” – jelezte a társaság.