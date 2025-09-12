Amikor a rádiósok a rádióról beszélnek: a Rádió 100 podcastsorozat új epizódja az idén 25 éves InfoRádióról

Az InfoRádió, Magyarország első és egyetlen hírrádiója, 2025. október 2-án ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A negyed évszázados jubileum jól illeszkedik a magyaroszági rádiózás történetét felevenítő Rádió 100 podcastsorozat tematikájához, amelynek kilencedik epizódja a magyaroszági hírrádiózás történetéről szól Tancsa Emma vezető hírszerkesztő, Exterde Tibor műsorvezető és Módos Márton ügyvezető-főszerkesztő részvételével.

A beszélgetésben Módos Márton hangsúlyozta, hogy az InfoRádió 2000 októberében úttörőként kezdte meg működését, amikor Magyarországon még ismeretlen volt a kereskedelmi alapú hírrádiózási műfaj. Kiemelte: a rádió szerkesztési elve már az induláskor is a gyors, pontos és elfogulatlan híradásra, valamint a negyedóránkénti hírszolgáltatásra épített, ezzel az InfoRádió hamar kivívta a hallgatók bizalmát.

Exterde Tibor kitért a hírrádiózás műfaji sajátosságaira: az InfoRádió mindig arra törekedett, hogy kizárólag tényszerű információt közöljön, továbbá a politikai, gazdasági és társadalmi témákban egyaránt objektív és kiegyensúlyozott maradjon. Kiemelte az Aréna című műsor jelentőségét, amely az évek során országos hivatkozási alappá nőtte ki magát, pártatlan megszólalásaival és szakértő vendégeivel.

Tancsa Emma beszélt a hírműsorok szerkesztési napi rutinjáról, a nap 24 órájában történő ügyeleti rendszerről, valamint arról a felelősségről, mely a szerkesztőkre hárul. Kiemelte, hogy folyamatos adaptációt igényel a digitális újítások – például a mobilapplikációk és online platformok – beépítése a napi munkába, de az alapértékek sosem változhatnak.

A Rádió 100 a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületének jubileumi podcastsorozata a magyar nyelvű rádiózás indulásának közelgő 100. évfordulója alkalmából. A műsor húsz epizódon keresztül, sztárvendégekkel és ismert rádiós személyiségekkel idézi fel a százéves hazai rádiózás jelentős pillanatait – különös tekintettel a hazai kereskedelmi rádiózás történetére.