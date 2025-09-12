ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391
usd:
333.3
bux:
101344.62
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Amikor a rádiósok a rádióról beszélnek: a Rádió 100 podcastsorozat új epizódja az idén 25 éves InfoRádióról

Infostart

A magyar nyelvű rádiózás indulásának közelgő 100. évfordulója alkalmából készülő interjúsorozat legfrissebb részében Magyarország első és egyetlen hírrádiójának három alapító tagja beszélt az InfoRádió elmúlt 25 évéről, céljairól és terveiről is.

Az InfoRádió, Magyarország első és egyetlen hírrádiója, 2025. október 2-án ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A negyed évszázados jubileum jól illeszkedik a magyaroszági rádiózás történetét felevenítő Rádió 100 podcastsorozat tematikájához, amelynek kilencedik epizódja a magyaroszági hírrádiózás történetéről szól Tancsa Emma vezető hírszerkesztő, Exterde Tibor műsorvezető és Módos Márton ügyvezető-főszerkesztő részvételével.

A beszélgetésben Módos Márton hangsúlyozta, hogy az InfoRádió 2000 októberében úttörőként kezdte meg működését, amikor Magyarországon még ismeretlen volt a kereskedelmi alapú hírrádiózási műfaj. Kiemelte: a rádió szerkesztési elve már az induláskor is a gyors, pontos és elfogulatlan híradásra, valamint a negyedóránkénti hírszolgáltatásra épített, ezzel az InfoRádió hamar kivívta a hallgatók bizalmát.

Exterde Tibor kitért a hírrádiózás műfaji sajátosságaira: az InfoRádió mindig arra törekedett, hogy kizárólag tényszerű információt közöljön, továbbá a politikai, gazdasági és társadalmi témákban egyaránt objektív és kiegyensúlyozott maradjon. Kiemelte az Aréna című műsor jelentőségét, amely az évek során országos hivatkozási alappá nőtte ki magát, pártatlan megszólalásaival és szakértő vendégeivel.

Tancsa Emma beszélt a hírműsorok szerkesztési napi rutinjáról, a nap 24 órájában történő ügyeleti rendszerről, valamint arról a felelősségről, mely a szerkesztőkre hárul. Kiemelte, hogy folyamatos adaptációt igényel a digitális újítások – például a mobilapplikációk és online platformok – beépítése a napi munkába, de az alapértékek sosem változhatnak.

A Rádió 100 a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesületének jubileumi podcastsorozata a magyar nyelvű rádiózás indulásának közelgő 100. évfordulója alkalmából. A műsor húsz epizódon keresztül, sztárvendégekkel és ismert rádiós személyiségekkel idézi fel a százéves hazai rádiózás jelentős pillanatait – különös tekintettel a hazai kereskedelmi rádiózás történetére.

Kezdőlap    Belföld    Amikor a rádiósok a rádióról beszélnek: a Rádió 100 podcastsorozat új epizódja az idén 25 éves InfoRádióról

inforádió

rádió

módos márton

exterde tibor

podcast

tancsa emma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak

Fellázadtak az EU ellen az autógyártók, amelyek már a teljes összeomlástól tartanak
Csökken a vásárlóerő, az uniós szabályok és az amerikai vámpolitika szűkíti a mozgásteret, gyengülnek az exportadatok, közben tör előre Kína és a Tesla – ezek az okok vezettek a német autóipar mostani válságához, amely az egész európai piacra hatással van. A cégvezetők és a gyártók egyre élesebben bírálják az uniós döntéshozókat a klímacélok túlzott erőltetése miatt, és engedményeket követelnek, mielőtt még nagyobb lesz a baj.
 

Elektromos vagy belső égésű? Egy friss tanulmány érdekesen érvel

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

Lengyelország megkapja a világ egyik legjobb vadászgépét

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Példátlanul súlyos támadás érte Oroszországot, Moszkva és Szentpétervár is tűz alá került - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Éjjel nagyon intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: 221 UAV lelövését jelentette a légvédelem, Szentpétervár és Moszkva térségében is légi riadó volt. Lezuhant a zaporizzsjai fronton egy ukrán Szu-27-es vadászgép, fiatal pilótája életét vesztette. Lengyelország nagy mennyiségű légtérvédelmi eszközt kap szövetségeseitől, német, francia, olasz repülőgépek települnek az országba. Az oroszok ismét próbálnak mozgolódni Szumi megyében, emellett betörtek Kupjanszk városba Harkivben is, a donyecki fronton pedig Kosztyantynivka és Pokrovszk térségét ostromolják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lakáspiaci robbanás: 13 éve nem volt ekkora kereslet, brutál az áremelkedés Budapesten

Lakáspiaci robbanás: 13 éve nem volt ekkora kereslet, brutál az áremelkedés Budapesten

Extrém magas keresletet hozott és a piac egészét felpezsdítette: a tranzakciószám egy hónap alatt 20%-ot ugrott,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 12. 11:36
A hidakat sem kímélik már az M1-esen
2025. szeptember 12. 11:01
Próbaidős fizetésátvállalásba kezd a kormány azoknál, akiknek nem fizet a munkáltató
×
×
×
×