A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Moshe Kantort, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét (b2) a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 10-én. A kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter (j2) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (háttal), valamint balra Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének (Mazsihisz) elnöke (b).
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Orbán Viktor más utat választott, mint Ursula von der Leyen Izrael kapcsán

Infostart / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita kolostorban hivatalában fogadta Moshe Kantor urat, az Európai Zsidó Kongresszus elnökét.

A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az MTI fotóján még látható a kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

Korábban Ursula von der Leyen arról beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy "mivel az, ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét, az Európai Unió felfüggeszti az Izraelnek nyújtott támogatások kifizetését".

Orbán Viktor más utat választott, mint Ursula von der Leyen Izrael kapcsán

orbán viktor

karmelita kolostor

zsidó

