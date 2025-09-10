Orbán Viktor más utat választott, mint Ursula von der Leyen Izrael kapcsán

A találkozón részt vett Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke is - tájékoztatott a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az MTI fotóján még látható a kormányfő mellett Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is.

Korábban Ursula von der Leyen arról beszélt az Európai Parlament plenáris ülésén, hogy "mivel az, ami Gázában történik, megrázta a világ lelkiismeretét, az Európai Unió felfüggeszti az Izraelnek nyújtott támogatások kifizetését".