Nyitókép: Pixabay

Börtönkosztot kapnak a balmazújvárosi iskolások

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja átmenetileg a napi étkezést Balmazújváros 11 közintézményében: három általános iskolában, öt óvodában és két bölcsődében - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP).

Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta: a következő időszakban a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik arról, hogy a Balmazújvárosban található bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó közel 1400 kisgyermek mindennap tápláló és finom ételt kapjon.

Hozzátette: az intézeti konyha napi háromszori, illetve néhány intézményben napi négyszeri étkezést biztosít a gyerekeknek, amelyből az előírásoknak megfelelően egy meleg étel.

Hétfőn reggelire, tízóraira és uzsonnára friss pékáru és gyümölcs került az asztalokra, míg ebédre többek között húslevest, sárgaborsó-főzeléket, sertéspörköltet, tejberizst vagy éppen natúr csirkeszeletet fogyaszthattak a kicsik. A menük elkészítése szabályos és ellenőrzött környezetben történik, kollégáink maximális odafigyeléssel gondoskodnak arról, hogy az ételérzékenységgel élő gyerekek is igényeiknek megfelelő ételeket ehessenek - emelte ki.

Elmondta azt is, a tiszalöki börtön nemcsak az ételek előállítását, de a kiszállítást is vállalta. A gyermekek étkeztetése mellett a fogvatartottak élelmezése sem szenved csorbát, részükre is biztosítjuk a napi háromszori étkezést - jegyezte meg.

Makula György megjegyezte: a büntetés-végrehajtási szervezet számára nem új az ilyen típusú feladat, hiszen közel 19 ezer fogvatartott napi étkeztetését kell biztosítaniuk a magyarországi börtönökben. A menük összeállításakor a Magyar Élelmiszerkönyvben rögzített minőségi követelmények érvényesek, így az alapanyagok ellenőrzött forrásból származnak és a menüsor összeállításában dietetikus is részt vesz - sorolta.

Hozzátette: a börtönök főzőkonyháinak működését a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal rendszeresen ellenőrzi. A büntetés-végrehajtás konyháin dolgozó szakemberek szakmai felkészültségét jelzi, hogy országos szakácsversenyeken is sikerrel szerepelnek, a közelmúltban több érmet nyertek a közétkeztetési szakácsversenyen.

Emlékeztetett rá: a hazai büntetés-végrehajtás élelmiszer-ellátottsága nagyrészt önellátó. A fogvatartottak munkáltatásával működő büntetés-végrehajtási kft.-k, mezőgazdasági és ipari egységek (állattenyésztés, növénytermesztés, pékségek, tésztagyár, vágóhíd) biztosítják az alapanyagok döntő részét. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai évente 250-300 tonna csirkehúst és 650-700 tonna sertéshúst dolgoznak fel, valamint mintegy 550 tonna pékárut és 250 tonna tésztát állítanak elő, így a hazai börtönkonyhák működése egyszerre felel meg a szigorú élelmiszer-biztonsági előírásoknak és a költséghatékonysági elvárásoknak.

A nyitókép illusztráció.

