Maruzsa Zoltán megnézte, miért nem kapnak enni az iskolások Balmazújvárosban

Maruzsa Zoltán azt követően fogalmazott így, hogy az új tanévben a helyi önkormányzat nem tett eleget alapvető feladatának, a közétkeztetés ellátásának, így a bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek étkeztetés nélkül maradtak.

Az államtitkár közbenjárásának köszönhetően, a hajdúböszörményi tankerület közvetítésével, 895 kiadós szendvicset adtak péntek délben a közétkeztetésben résztvevő gyermekeknek.

Az előzményekről az államtitkár elmondta, az ellátás önkormányzati feladat, ám az ellenzék - a Közösen Balmazújvárosért Egyesület hat tagja - a testületi ülésen való távolmaradásával - bojkottálta a döntést.

A pénteken összehívott újabb testületi ülés már határozatképes volt, így felelősségteljes döntést hoztak, ám a szerződéskötési moratórium miatt ez még nem végleges, csupán átmeneti intézkedés, ami alatt a tankerület ideiglenes jelleggel szeptember 8-tól biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodákban, bölcsődékben, általános iskolákban, illetve a szociális étkeztetésben résztvevőknek.