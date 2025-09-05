ARÉNA
Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára az Előre, ne hátra! - Az oktatási rendszer felkészítése a mesterséges intelligencia hatásaira című vitairat sajtónyilvános bemutatóján az Energiaügyi Minisztériumban 2025. szeptember 4-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Maruzsa Zoltán megnézte, miért nem kapnak enni az iskolások Balmazújvárosban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Gyermek éhesen nem maradhat – jelentette ki a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára Balmazújvárosban a helyi általános iskola Kalmár Zoltán Tagintézményében tartott sajtótájékoztatón pénteken.

Maruzsa Zoltán azt követően fogalmazott így, hogy az új tanévben a helyi önkormányzat nem tett eleget alapvető feladatának, a közétkeztetés ellátásának, így a bölcsődés, óvodás és iskolás gyerekek étkeztetés nélkül maradtak.

Az államtitkár közbenjárásának köszönhetően, a hajdúböszörményi tankerület közvetítésével, 895 kiadós szendvicset adtak péntek délben a közétkeztetésben résztvevő gyermekeknek.

Az előzményekről az államtitkár elmondta, az ellátás önkormányzati feladat, ám az ellenzék - a Közösen Balmazújvárosért Egyesület hat tagja - a testületi ülésen való távolmaradásával - bojkottálta a döntést.

A pénteken összehívott újabb testületi ülés már határozatképes volt, így felelősségteljes döntést hoztak, ám a szerződéskötési moratórium miatt ez még nem végleges, csupán átmeneti intézkedés, ami alatt a tankerület ideiglenes jelleggel szeptember 8-tól biztosítja a gyermekétkeztetést az óvodákban, bölcsődékben, általános iskolákban, illetve a szociális étkeztetésben résztvevőknek.

