Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére

Dobrev Klára: Orbán Viktor beszéde "egy önjelölt jós hablatya" volt Kötcsén

Önjelölt jós "hablatyát" hallhattuk Kötcsén. Az elmúlt években már ötször "bevettük" Brüsszelt, háromszor győztek az oroszok, és a szélsőjobb állítólag átvette a hatalmat Európában, mindez szánalmas - írta Facebook oldalán a kormányfő kötcsei beszéde után a Demokratikus Koalíció elnöke.

Dobrev Klára úgy fogalmazott: 'a mi bőrünkre megy, hogy Orbán nyíltan Európa ellen beszél. Nyíltan kimondja: azért fordul Európa ellen, mert így tudja elvenni a munkások jogait, megadóztatni a minimálbért, és egyre mélyebbre taszítani a magyarokat a szegénységbe.

Hozzáfűzte: az Európa-ellenes jobboldali politika a nagyvállalatoknak és a fideszes milliárdosoknak kedvez, az eredménye pedig szegénység, lemaradás, kiszolgáltatottság.

" A nagy víziók mögül kilátszik a valóság: tizenöt év alatt Európa egyik legszegényebb országává lettünk. Ez a valóság. A többi csak ostoba hablaty" - fogalmazott.

Dobrev Klára bejegyzésében ugyanakkor azt hangsúlyozta: követőivel Európához akarnak tartozni, ezért hirdették meg az európai és baloldali politikát. "Mert választani kell: Orbán vagy Európa. Mi Európát és az emberek érdekeit választjuk. Nincs középút" - írta.

Párbeszéd-Zöldek: Orbán Viktor elárulta Európát, így a magyarokat is

Orbán Viktor kötcsei beszédében elárulta Európát, így elárulta a magyarokat is - írta Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek társelnöke, fővárosi frakcióvezetője vasárnap esti Facebook-bejegyzésében.

"Ha Orbán Viktor beszédéből kivesszük a politikafilozófiainak gondolt ködös áttekintéseket, a Kreml-szóvivőket megszégyenítő, Európa-ellenes valóságtorzítást, a tréfásnak gondolt szóvicceket, és csak arra fókuszálunk, mit beszélt el a miniszterelnök a családja és barátai által privatizált Magyarország valós állapotáról, kihívásairól, akkor a végeredmény nulla" - fogalmazott az ellenzéki politikus.

Hozzáfűzte, "egy Európától végképp eltávolodott, antidemokratikus "értékeket" mantrázó, kizárólag a saját hatalommentésére összpontosító kormányfő piknikelőadását hallhattuk - jó eséllyel ebben a minőségében utoljára" - írta Barabás Richárd.

"Legyen világos: a demokrácia megkérdőjelezése és relativizálása egyértelmű orosz propaganda. Magyarország Európához tartozik, mi az európai értékeket hisszük és valljuk. Orbán Viktor elárulta Európát, így elárulta a magyarokat is" - szögezte le posztjában a frakcióvezető.

MSZP: a megélhetés és biztonság a 2026-os választások tétje

A miniszterelnök szerint a 2026-os választás tétje a bizalom, az MSZP szerint a megélhetés és a biztonság a tét – fogalmazott a párt vasárnapi közleményében.

A baloldali politikai szervezet a miniszterelnök kötcsei találkozón tartott beszédére reagálva leszögezte, nem lehet a munkaalapú társadalom sikeréről beszélni, mert a dolgozók helyett a nagytőkét védi a rövid ideig járó munkanélküli ellátás, a gazdagabbaknak kedvező egykulcsos adó, és a legszegényebb családokat kizáró családtámogatások.

A párt közleményében Komjáthi Imrét, az MSZP elnökét idézte, aki szerint ez nem jövőkép, hanem olcsó bérre, gyenge közszolgáltatásokra és kiszámíthatatlan külpolitikára épített status quo.

Az MSZP álláspontja világos: a munka érték, de tisztességes bér és erős kollektív jogok nélkül a "munkaalapúság" valójában olcsómunka-modell - fogalmaztak.

Úgy vélték, az ország ereje a közszolgáltatásokban mérhető és Orbán beszédében nem esett szó a tanár- és orvoshiányról, a várólistákról, vagy a pályaelhagyásról.

Az MSZP szerint a miniszterelnök Európai Unióról rajzolt "körkörös modellje" jól hangzik, de valójában a perifériára sodorná hazánkat: kevesebb forrással, gyengébb jogbiztonsággal, beleszólás nélkül.

Ukrajna ügyében Orbán olyan álláspontot képviselt, amely az orosz érdekeket visszhangozza, miközben gyengíti az európai egységet. Az MSZP szerint Magyarország érdeke, hogy erős, közös Európában maradjon, amely békét, biztonságot és fejlődést kínál - írták.

Közleményükben kifejtették, az MSZP kínálatában bérfelzárkózás, mérsékelt progresszív jövedelemadó, energiahatékonysági fordulat és 9–12 hónapig folyósított álláskeresési járadék szerepel.

Leszögezték, 2026-ban választani kell brüsszelező külpolitikával leplezett olcsómunka-modell vagy egy európai, erős szociális állam között, mely tisztességes bért, minőségi közszolgáltatásokat és kiszámítható jövőt biztosít.

Jobbik: Orbán kötcsei "győzelmi tervének" sem a magyarok lesznek a nyertesei

Orbán kötcsei "győzelmi tervének" sem a magyarok lesznek a nyertesei - reagált a Jobbik Magyarországért Mozgalom Orbán Viktor miniszterelnök kötcsei beszédére.

Az ellenzéki párt vasárnap az MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelték: "bár Orbán világpanorámás értekezése minden bizonnyal megérdemelne egy saját adást a megboldogult Echo TV-ben, de ettől a kötcsei váteszkedéstől a magyar emberek még nem fognak jobban élni 2025-ről 2026-ra fordulva".

A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint Orbán eddigi győzelmi terveinek is csak a vesztesei voltak a magyar emberek. Minden kétharmados győzelemmel közelebb került a rendeleti kormányzáshoz, az ország saját képére formálásához, a magyar emberek pedig egyre távolabb kerültek az európai életszínvonaltól, egy élhető és biztonságos Magyarországtól - tették hozzá.

Mint írták, a nagy, világmegváltó víziók helyett a magyar emberek hétköznapjai az áradó bűnről, az - árstopok ellenére - egyre növekvő bolti árakról, a sorozatos közpénzbotrányokról - mint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ellopott 600 milliárdjáról - szólnak. Megoldatlan a devizások ügye, fogy a népesség, mindezt 15 évnyi Orbán kormányzás után - hangsúlyozták.

"Hogyan is hihetnénk tehát, hogy a miniszterelnök eltalálja a világpolitikai és a hazai 2026-os tippjeivel a helyes választ, amikor még a gazdasági növekedést sem tudják megtippelni helyesen év elején" - fogalmaztak a közleményben.

"Nincs új a nap alatt: ez a rendszer velejéig romlott, korrupt, a magyar helyett idegen érdekeket szolgál, és kizárólag a hatalom megtartása fontos számára" - tették hozzá.

Az ellenzéki párt szerint éppen ezért 2026 áprilisában kormányváltásra van szükség. "Mi minden egyes nap ezért, a kormány- és rendszerváltásért dolgozunk, hogy felzárkózzunk a nyugati életszínvonalhoz, és ne végleg leszakadjunk attól, hogy végre ne félelemben, hanem biztonságban élhessünk" - emelték ki.

Toroczkai László: Orbán Viktor és Magyar Péter egymást próbálta túlharsogni

Orbán Viktor és Magyar Péter ma Kötcsén egymást próbálta túlharsogni, de semmit nem mondtak arról, hogyan lehetne Magyarországon valódi gazdaságpolitikai fordulatot végrehajtani - írta Toroczkai László vasárnap közösségi oldalán.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke úgy vélte, a Fidesz új konzultációja a Tisza eltitkolt adópolitikájáról, és a Magyar Péter által bejelentett új párt-applikáció indulása "pusztán öncélú politikai show-műsor".

"Valójában a Fidesz és a Tisza Párt is ugyanazt a gazdaságpolitikai szemléletet képviseli. Nem tudnak, és nem is akarnak valódi változást hozni" - fogalmazott Toroczkai László.

A Mi Hazánk elnöke elmondta, az általuk szervezett, Hazai Vásár nevű rendezvénysorozat nyíregyházi állomásán vasárnap ismertette a mozgalom programját.

Kijelentette, megerősítenék a vidéket, megszerveznék a belső és a külső piacot a magyar termelők számára, valamint kivonnák a társadalomból "a megrögzött bűnözőket, a piti tolvajtól a fehérgalléros, milliárdos bűnözőkig".

Toroczkai László hozzátette, olyan bérlakásépítési programot indítanának, ahol hosszú távon tulajdonossá válnak a bérlők.

Elmondta, Mi Hazánk az egyetlen párt, amely valóban felszámolná a korrupciót a Magyar Korrupcióellenes Ügyészség felállításával és rámutatott, hogy pártjuk politikusaira, polgármestereire soha nem vetődött a korrupció árnyéka.

Úgy vélte, egy gyarapodó Magyarországhoz egy olyan komplex program kell, amellyel csak a Mi Hazánk rendelkezik.