Balatonra igyekeztek a rendőrök, ők kezdték oltani az égő kamiont az autópályán - fotó

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály Bevetést Támogató Osztály állománya vízi mentési gyakorlatra tartott szeptember 2-án Budapestről a Balatonhoz, amikor a sztrádán észrevettek egy füstölő kamiont.

A jármű mellett egy férfi poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, de nem járt sikerrel.

A rendőrök a személy- és vagyonbiztonság érdekében azonnal intézkedtek a forgalom lezárásáról, majd értesítették a tűzoltókat és a mentőket, miközben igyekeztek a lángok továbbterjedését megakadályozni. - írja a police.hu

Személyi sérülés nem történt. A tüzet végül a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el.