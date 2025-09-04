ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.84
usd:
338.25
bux:
104284.39
2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Police.hu

Balatonra igyekeztek a rendőrök, ők kezdték oltani az égő kamiont az autópályán - fotó

Infostart

Az M7-es autópálya 80-as kilométerszelvényénél, a lepsényi lehajtó közelében egy égő járműszerelvényre lettek figyelmesek a bevetési rendőrök.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Műveleti Szolgálat Műveleti Főosztály Bevetést Támogató Osztály állománya vízi mentési gyakorlatra tartott szeptember 2-án Budapestről a Balatonhoz, amikor a sztrádán észrevettek egy füstölő kamiont.

A jármű mellett egy férfi poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, de nem járt sikerrel.

A rendőrök a személy- és vagyonbiztonság érdekében azonnal intézkedtek a forgalom lezárásáról, majd értesítették a tűzoltókat és a mentőket, miközben igyekeztek a lángok továbbterjedését megakadályozni. - írja a police.hu

Személyi sérülés nem történt. A tüzet végül a székesfehérvári hivatásos és a polgárdi önkormányzati tűzoltók oltották el.

Kezdőlap    Belföld    Balatonra igyekeztek a rendőrök, ők kezdték oltani az égő kamiont az autópályán - fotó

tűz

oltás

m7-es autópálya

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Panyi Miklós: az árkorlát és az értékbecslés is garancia a túlárazás ellen az Otthon Start Programban

Az Otthon Start Program első napjainak kiugró sikeréről számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes az InfoRádió Aréna című műsorában. Beszélt a bankok versenyéről, a beépített garanciák jelentőségéről, az építőipari kapacitásokról és a program albérletpiacra gyakorolt kedvező hatásairól is.
VIDEÓ
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot

Nagy Márton: a vámháború arról szól, hogy Amerika megadóztatja a világot

Csütörtök délelőtt előadást tart Veszprémben a 63. Közgazdász Vándorgyűlésen Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, aki londoni befektetői találkozói után többek között a kormány friss terveiről beszélhet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború

Hihetetlen kijelentést tett Donald Trump: csak ennyire van szükség, és azonnal véget ér a gázai háború

Az amerikai elnök az utóbbi napokban többször hangsúlyozta, hogy Izraelnek gyorsan be kellene fejeznie a háborút.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lisbon funicular crash death toll rises to at least 17 as police investigate cause

Lisbon funicular crash death toll rises to at least 17 as police investigate cause

Portugal is observing a national day of mourning, with authorities yet to confirm who was on board and what caused the incident.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 4. 10:59
Egyetemi tanárrá nevezték ki Erőss Loránd idegsebészt
2025. szeptember 4. 10:02
Sorsfordító felhívás: meglepetés vár arra, aki meghallja
×
×
×
×