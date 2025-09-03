ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.39
usd:
337.01
bux:
103127.6
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

ELTE-rektor a modellváltásról: óriási nemzeti kár, ha a pénz miatt elveszítjük az oktatókat és a kutatókat

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Úgy tűnik, a kulturális és innovációs miniszter nem zárkózik el attól, hogy a modellváltott egyetemekhez hasonlóan az ELTE-vel is teljesítményalapú finanszírozási szerződést kössön. Erről Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol arról is szó esett: komoly probléma, hogy az egyetemek nem tudnak eleget fizetni a kutatóknak és oktatóknak, és ha ők elmennek külföldre vagy a piacra, akkor gyengülni fog a felsőoktatás és a kutatás színvonala is.

Az ELTE számára teljesen lényegtelen, hogy ki a fenntartó, valakivel így is, úgy is dűlőre kell jutnia, vagyis mindegy, hogy az államtól vagy egy kuratóriumtól kér forrást – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Darázs Lénárd, megjegyezve: egy modellváltott, vagyis KEKVA-egyetem esetében sem úgy áll a dolog, hogy automatikusan megkapja a finanszírozást, hanem lobbiznia kell a vagyonkezelő alapítványnál, illetve hoznia az elvárt/elvállalt teljesítményeket. (KEKVA: közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány – a szerk.)

A rektor úgy fogalmazott: bár számos előnye lehet, ha az oktatók, kutatók munkaviszonyban dolgoznak, azért a közalkalmazotti jogviszonnyal is „tudnak mit kezdeni”. A modellváltás ellen szóló legfontosabb érv viszont az, hogy ebben az esetben – mint utóbb kiderült – megszűnt volna a nemzetközi kapcsolatrendszer, a nemzetközi mobilizáció, ami nélkül nincs értelmes tudományegyetemi tevékenység, ami pedig az egyetem lételeme – vélekedett Darázs Lénárd. Mint ismert, az Európai Bizottság 2022 végén függesztette fel az alapítványi fenntartású magyarországi egyetemek részvételét az Erasmus+ és Horizont programokban, és azóta sem született megállapodás a folytatásról, a modellváltott egyetemeknek ezért hozta létre a kormány a Pannónia-ösztöndíprogramot.

Hozzátette: a KEKVA-s modell egy szakpolitikai döntés volt; az elmúlt években a szakpolitika fókuszában a vagyonkezelő alapítványos modell fejlesztése állt, amely során az alapítványok komoly vagyonjuttatást kaptak. „De ezt nem úgy kell elképezni, hogy itt egy zsák pénz, mert ugyan sokat segítettek a finanszírozáson, de a vagyonjuttatás döntő része nem alkalmas arra, hogy azonnal likvid pénzzé tegyék” – magyarázta.

Az ELTE egyébként szívesen kötne az állammal teljesítményalapú megállapodást – vállalva bizonyos versenyképességi változtatások végrehajtását, valamint bizonyos célok elérést –, ha ehhez megfelelő mértékű finanszírozás társul – mondta Darázs Lénárd, aki szerint a jelek alapján a fenntartó, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve annak vezetője ettől nem zárkózik el.

„Nekünk tulajdonképpen ez lenne az optimális megoldás. Bízunk abban, hogy a teljesítménymutatóink megalapozzák ezt a várakozást” – fogalmazott a rektor, emlékeztetve, hogy az ELTE például egészen kimagaslóan teljesít a tudományos világban nagyon fontos Q1-es cikkek megjelentetése terén, ezért szívesen vállalnák a hazai megmérettetést. „Sokszor nekünk már nem is a hazai a versenypálya, hanem inkább a nemzetközi egyetemekkel, nemzetközi piacon való megmérettetést tartjuk szem előtt” – tette hozzá.

Darázs Lénárd felhívta a figyelmet, hogy valójában minden intézmény, így a KEKVA-egyetemek is állami forrásból élnek, hiszen a vagyonkezelő alapítványok is az államtól kapnak vagyonjuttatást, plusz az egyes mérőszámaik szerinti indikátorok állami finanszírozást generálnak. Tehát ilyen értelemben az állam finanszírozza a felsőoktatást, és egy állami egyetemnél ez még inkább így van – tette hozzá.

A rektor szerint

a magyar versenyképesség legnagyobb problémája, hogy alacsony a kutatók bére.

Mint fogalmazott, „ez nem egy idealista vagy romantikus felfogás, de egy egyetem minősége nem a műszereken, eszközökön múlik, amivel dolgoznak, mert azok lecserélhetők, könnyen beszerezhetők. Az embereken, a kutatók minőségén múlik, és az ő kinevelésük, felépítésük generációs program. Ha ezt elveszíti egy ország, elmennek a kutatók külföldre, vagy sok esetben a piacra, és esetleg kisodródnak abból a szemléletrendszerből, hogy a tudományos tevékenységet fő értékként kezeljék. És ebben az esetben gyengül a felsőoktatás és a kutatás színvonala.”

Meglátása szerint az ELTE-n nagyon gyenge, rossz a bérezési rendszer, bár azért vannak komoly előrelépések. Példaként jegyezte meg, hogy idén is kaptak egy komoly pénzügyi juttatást a fenntartótól, amit bérfejlesztésre tudtak fordítani. Az igazi problémát viszont nem abban látja, hogy nem tudják megfizetni a top kutatókat, hanem hogy az utánpótlást sem, ami nélkül viszont „mállik szét” az egész rendszer.

Ennek érdekében az ELTE-n bevezettek egy úgynevezett intézményi minimálbérprogramot, főleg az alacsonyabb kutató-oktató kategóriákban – tanársegédi, adjunktusi, docensi körben –, meghatározva azt az összeget, aminél ők sem kereshetnek kevesebbet, és minden egyéb tevékenység után járó pénz pedig erre jön rá.

„Ha nem tudjuk megfizetni a fiatalokat, a PhD-hallgatókat, nem tudjuk az egyetemen tartani a tanársegédeket, nem tudunk pályát mutatni nekik, hogy hova fejlődhet tovább a tudományos karrierjük az egyetemen, akkor először motiválatlanok lesznek, majd eltűnnek a felsőoktatásból, kutatásból” – magyarázta, kiemelve: ez rövid távon, már egy emberöltő alatt óriási veszteséget jelent, mert ezt utána pótolni nem olyan, mint vásárolni egy új műszert; ehhez kellenek professzorok, iskolák, egymásra épülő generációk. „Ha ezt a fajta kontinuitást elveszítjük a pénz miatt, akkor szerintem óriási problémával nézünk szembe. Ez lényegében óriási nemzeti kár” – mondta Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az InfoRádióban.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    ELTE-rektor a modellváltásról: óriási nemzeti kár, ha a pénz miatt elveszítjük az oktatókat és a kutatókat

aréna

elte

rektor

darázs lénárd

modellváltás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ELTE-rektor a modellváltásról: óriási nemzeti kár, ha a pénz miatt elveszítjük az oktatókat és a kutatókat

ELTE-rektor a modellváltásról: óriási nemzeti kár, ha a pénz miatt elveszítjük az oktatókat és a kutatókat

Úgy tűnik, a kulturális és innovációs miniszter nem zárkózik el attól, hogy a modellváltott egyetemekhez hasonlóan az ELTE-vel is teljesítményalapú finanszírozási szerződést kössön. Erről Darázs Lénárd, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, ahol arról is szó esett: komoly probléma, hogy az egyetemek nem tudnak eleget fizetni a kutatóknak és oktatóknak, és ha ők elmennek külföldre vagy a piacra, akkor gyengülni fog a felsőoktatás és a kutatás színvonala is.
Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

Putyin keményen üzent, de ajánlatot is tett Zelenszkijnek

Ha „Ukrajna adminisztrációjának vezetője” kész a kétoldalú találkozóra, akkor el kell utaznia Moszkvába – jelentette ki szerdán Pekingben Vlagyimir Putyin orosz elnök.
 

Ukrajna leleplezte titokzatos, továbbfejlesztett fegyverét

Csizmazia Gábor: nem lehet a végtelenségig határidőket szabni, Donald Trump a tettek mezejére léphet

Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Vlagyimir Putyin elmondta, mit tettek az észak-koreai különleges erők az oroszok oldalán

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.04. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Trump nagyot csalódott Putyinban, aki a kínai és az észak-koreai vezetővel ünnepelt Pekingben – Háborús híreink szerdán

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt mondta, „nagyon csalódott” Vlagyimir Putyin orosz államfőben, az Egyesült Államok pedig tenni fog annak érdekében, hogy ne haljanak meg emberek. Az amerikai elnök azt is kijelentette, nem aggódik az Oroszország és Kína közötti szoros kapcsolat miatt. Szerdára virradóra ismét kiterjedt orosz dróntámadás érte Ukrajnát, elsősorban az ország középső és nyugati területeit, köztük Kijevet. A támadás miatt a lengyel légierő vadászgépeit is riasztották. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel. Putyin részt vett a Kína Japán felett aratott második világháborús győzelmét ünneplő pekingi ünnepségen és katonai parádén. Az orosz elnök Hszi Csin-ping kínai államfő és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor oldalán jelent meg a kínai fővárosban, majd kétoldalú tárgyalásokat folytatott utóbbival.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új &quot;drogra&quot; függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába

Új &quot;drogra&quot; függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába

Hogyan hódította meg a világot a közösségi média? Mire használjuk a Facebookot, YouTube-ot, TikTokot ma? Nézd meg a CHART friss epizódját!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

China's Xi steals the limelight in a defiant push against US-led world order

President Xi shows off his power and influence in an open challenge to US supremacy and the world order.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 18:26
Nem kapkodtak két kézzel a hazai boltok ezekért a lehetőségekért
2025. szeptember 3. 17:50
Lázár János megszólalt a KRESZ-ről, fontos változásokat is említett
×
×
×
×