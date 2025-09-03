Csak a buszok negyede van teljesen rendben Budapesten

– Az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése, ezért az augusztusi busztüzeket követő szúrópróbaszerű járműellenőrzés lesújtó eredménye után Budapest Főváros Kormányhivatala múlt héten átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el minden fővárosban közlekedő BKV-buszra kiterjedően – közölte a kormányhivatal. MInt írják, „az azóta lefolytatott vizsgálatok súlyos hiányosságokat tártak fel”.

A buszok 76 százalékánál találtak problémát, csupán 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak. A buszok 12 százaléka közlekedésre alkalmatlan, további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra, 4 százaléknál pedig azonnali javításra van szükség

– tették közzé az adatokat. Az ellenőrzés folytatódik, a kormányhivatal az összes buszt átvizsgálja, amelynek célja, hogy Budapesten kizárólag a jogszabályokban előírtaknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek garantálva az utasok biztonságát.

A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége, amelyhez a szükséges időkeret rendelkezésre áll – írta a kormányhivatal.