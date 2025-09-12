ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Megint kigyulladt egy busz Budapesten, most a Jászai Mari térnél

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A sofőr oltotta el poroltóval a tüzet, miután leszállította az utasokat.

Újabb BKV-busz gyulladt ki pénteken Budapesten, tudta meg a Telex. Egy olvasójuk videót is küldött az esetről. Az ügyben a portál megkereste a BKV sajtóosztályát – válaszuk alapján a tűzeset délután 13:36-kor a Jászai Mari tér közelében történt, a tűz egy 9-es busz motorterében keletkezett.

A BKV azt írta a portálnak: „a motortól nagyjából 1 méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben. A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta. A járművet kollégáink a telephelyére vontatták, a kieső busz helyére pedig másikat állítottak forgalomba. A zárlat pontos okát a későbbi vizsgálatok után lehet majd megállapítani.”

Augusztusban több busz is kigyulladt Budapesten. A tűzesetek miatt több vizsgálat is indult. A Fővárosi Kormányhivatal legutóbb a budapesti BKV-buszok 76 százalékánál problémát talált. Karácsony Gergely felszólítása után a BKV is vizsgálatot indított: a 855 buszt érintő flottaellenőrzésükön egyik járművön sem találtak az utasok biztonságát veszélyeztető hibát.

(Nyitóképünk illusztráció)

