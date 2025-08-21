ARÉNA
Nyitókép: BKK/Nyirő Simon

Parázslik a vita a kigyulladt autóbuszok miatt

Infostart / MTI

A főpolgármester szerint a kormány hátráltatja az új buszok beszerzését. Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán azt írta: a kormányhivatal kilenc autóbuszt rendelt kivonni a forgalomból, ezeket már 2021-ben lecserélték volna, de a kormány megtagadta az ehhez szükséges kormányengedélyt.

A főpolgármester bejegyzésében közölte: a kilenc busz forgalomból kivonása nem okoz fennakadást a közösségi közlekedésben, a hibák kijavítása még éjjel megkezdődött és néhány autóbusz azóta el is készült.

"Munkatársaink a nap 24 órájában azon dolgoznak, hogy az elvárt járműkiadásban fennakadás ne legyen" - tette hozzá.

A főpolgármester kiemelte: a BKV minden nap ellenőrzi a forgalomba induló buszokat, ezeket időről időre a kormányhivatal is átvizsgálja.

"Mindenki azon dolgozik minden áldott nap, hogy garantáljuk az utazók biztonságát. Van napi vizsgálat, hetente biztonságtechnikai vizsgálat, negyedéves szemle és évente hatósági vizsgálat. Mindezt semmiféle politikai szándék nem írhatja felül senki részéről, remélem, ezt más is így gondolja" - fogalmazott.

Kiemelte, a korábban is előforduló vis maior helyzetek és lerobbanások oka évtizedek óta ugyanaz: "elöregedett, elhasználódott a budapesti buszállomány egy része".

Hozzátette: a főváros az anyagi erejéhez mérten folyamatosan újakra cseréli a buszokat, míg a kormány hátráltatja az új buszok beszerzését.

A főpolgármester írt arról is, az elmúlt öt évben 360 új busz, 45 új troli és 40 új villamos állt forgalomba Budapesten, a régi, magas padlós buszokat alacsony padlósra cserélték, "de még így is több mint 300, 15 évnél idősebb jármű van forgalomban", ezért továbbra is kiemelt céljuk az új, korszerű, klimatizált, kamerával és utastájékoztató rendszerrel felszerelt buszok beszerzése.

Hozzátette: több mint 300 új elektromos és dízel busz érkezik a budapesti forgalomba a következő két évben, az első 25 új dízel csuklós busz már forgalomba is állt az elmúlt hetekben.

Megjegyezte: 2027-ig várható 65 úgynevezett maximidi, 10 méteres busz érkezése, amivel számos öreg darab kivonása lehetővé válik, továbbá "csőben van" 80 új csuklós dízelbusz és 85 új szóló gázbusz bérlése, ezen már dolgozik a BKV és a BKK. Még további 80-100 busz bérlését készíti elő a BKV, további 76 új buszra érvényes vásárlási szerződéssel rendelkeznek - emelte ki.

Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra: a most forgalomból kivont buszokat már 2021-ben lecserélték volna.

"Össze is állt a megállapodás a finanszírozó bankokkal, ám ehhez kormányengedély lett volna szükséges, a kormány ezt megtagadta. Ez a fő oka, hogy ezeket a régi buszokat még mindig forgalomban vagyunk kénytelenek tartani" - írta.

A főpolgármester szerint azon múlik a buszok folyamatos cseréje, hogy van-e erre pénze a városnak; a buszok vásárlására, bérlésére tudják-e költeni a forrásaikat, "vagy elveszi azokat a kormány".

Hozzátette: azon is múlik a buszok cseréje, hogy "a kormány végre hajlandó-e egyetlen szignóra".

