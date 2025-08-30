ARÉNA
2025. augusztus 30. szombat
Nyitókép: Unsplash

Ki tippelt jól? Kihúzták az ötöst

Infostart

770 millió forint a tét a 35. játékhéten.

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

  • 7 (hét)
  • 17 (tizenhét)
  • 35 (harmincöt)
  • 50 (ötven)
  • 77 (hetvenhét)

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 36. héten már 912 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok – jegyzi meg a Pénzcentrum.

További nyeremények a 35. héten az ötös lottón:

  • 4 találat: egyenként 1 002 375 forint
  • 3 találat: egyenként 14 275 forint
  • 2 találat: egyenként 2 445 forint

Joker: 468229

lottó

nyerőszámok

számsorsolás

ötös lottó

szerencsejáték zrt

