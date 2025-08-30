Ki tippelt jól? Kihúzták az ötöst

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:
- 7 (hét)
- 17 (tizenhét)
- 35 (harmincöt)
- 50 (ötven)
- 77 (hetvenhét)
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 36. héten már 912 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok – jegyzi meg a Pénzcentrum.
További nyeremények a 35. héten az ötös lottón:
- 4 találat: egyenként 1 002 375 forint
- 3 találat: egyenként 14 275 forint
- 2 találat: egyenként 2 445 forint
Joker: 468229