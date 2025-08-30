Ki tippelt jól? Kihúzták az ötöst

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón:

7 (hét)

17 (tizenhét)

35 (harmincöt)

50 (ötven)

77 (hetvenhét)

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 36. héten már 912 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok – jegyzi meg a Pénzcentrum.

További nyeremények a 35. héten az ötös lottón:

4 találat: egyenként 1 002 375 forint

3 találat: egyenként 14 275 forint

2 találat: egyenként 2 445 forint

Joker: 468229