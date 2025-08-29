ARÉNA
view of the sunset at lake Balaton in Hungary
Nyitókép: LIstvan/Getty Images

Strandolók találtak rá egy idős nő holttestére a Balatonban

Infostart

A nyolcvan év körüli nő egyedül ment be a tóba, azonban ki már nem jött. Próbálták újraéleszteni - sikertelenül.

Holttestet találtak Balatonkenesén a strandon, csütörtökön délután – írja bejegyzésében a Delta Hírek. Az értesülést Vajda Eszter rendőrségi szóvivő is megerősítette.

A portál információi szerint a 80 év körüli budapesti nő egyedül ment a Balatonba fürdeni, strandolók szerint többször is, azonban már nem tudott kijönni a vízből. Úgy tudjuk a partról vették észre a nő holttestét még a bójákon belül.

Azonnal értesítették a mentőket, majd a szerencsétlenül járt idős nőt a partra vitték. Próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Elsődleges hírek szerint vízbe fulladhatott, de nem kizárt a rosszullét sem.

A rendőrök általános közigazgatási rendtartás keretén belül vizsgálják a haláleset körülményeit.

