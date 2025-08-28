Koronavírus: egyre rosszabb a helyzet Magyarországon – térkép

Az NNGYK közlése szerint az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

Forrás: NNGYK

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Valamennyi jelenleg kimutatható vírusvariáns a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonal, így nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. Arról, hogy milyen a most domináns borotvapenge-vírus, illetve miért jöhet szeptemberben Covid-járvány, itt írtunk.