ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.03
usd:
340.23
bux:
104021.93
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Koronavírus: egyre rosszabb a helyzet Magyarországon – térkép

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).

Az NNGYK közlése szerint az év 34. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett.

Emelkedést tapasztaltak Budapest Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Egerben, Győrben, Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 13 ellátási területre stagnálás volt jellemző.

Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

Forrás: NNGYK
Forrás: NNGYK

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban és a budapesti agglomeráció mintájában az emelkedett, Zalaegerszeg, Győr, Székesfehérvár, Pécs, Szekszárd, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza és Budapest északi, déli és központi mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Valamennyi jelenleg kimutatható vírusvariáns a BA.2.86 variánsból fejlődött leszármazási vonal, így nem okoznak a korábbi változatoknál súlyosabb, vagy eltérő kórképekkel járó betegséget. Arról, hogy milyen a most domináns borotvapenge-vírus, illetve miért jöhet szeptemberben Covid-járvány, itt írtunk.

Kezdőlap    Belföld    Koronavírus: egyre rosszabb a helyzet Magyarországon – térkép

szennyvíz

koronavírus

nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban

Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban
Hogyan változtatja meg Donald Trump és a világpolitika új logikája az orosz-ukrán konfliktus jövőjét, és mit tehet még Európa a saját érdekei érvényesítéséért – többek között erről is beszélt Magyarics Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában, de az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora, külpolitikai szakértő kitért az aktuális erőviszonyokra, a szövetségi törésvonalakra és geopolitikai realitásokra is.
 

Szijjártó Péter: nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
A filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Hábermann Jenő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.28. csütörtök, 18:00
Presser Gábor
zeneszerző, előadóművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

Nem rázták meg a forintot a délutáni hírek

A devizapiacok ma is a dollár körüli várakozásokra figyelnek, miután a Federal Reserve környékéről érkező nyilatkozatok tovább erősítették a szeptemberi kamatvágás esélyét. A kereskedők már közel 90 százalékos valószínűséget áraznak a negyedpontos csökkentésre, miközben a pénteken érkező PCE-inflációs mutató és a szeptemberi munkaerőpiaci jelentés adhat további iránymutatást. A vártnál erősebb második negyedéves amerikai növekedési, valamint a várakozásoknak megfelelő munkaerőpiaci adatok árazásába kezdhetnek mind a devizapiaci, mind a tőzsdei kereskedők, ami a délutáni és az esti órákban mozgathatja a forintot is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lesújtó adatok érkeztek a magyarok anyagi helyzetéről: egyre többen csúsznak le 2025-ben

Lesújtó adatok érkeztek a magyarok anyagi helyzetéről: egyre többen csúsznak le 2025-ben

A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 18 dead

UK tells Russia to stop 'senseless killing' after strikes on Kyiv leave at least 18 dead

The UK summoned Russia's ambassador over the attacks, which killed four children and damaged diplomatic buildings.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 17:16
Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni
2025. augusztus 28. 16:46
Drogterjesztők az iskolák kapujában – indul a REDP!
×
×
×
×