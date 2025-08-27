Stroke-szintű életminőség-romlás – íme, a hosszú Covid pokla

Néhány hosszú Covidban szenvedő beteg a Parkinson-kór vagy stroke által érintett páciensekhez hasonló életminőségbeli romlást tapasztal – írja a The Independent alapján a 24.hu. A koronavírus okozta fertőzés általában viszonylag rövid, és náthával, torokfájással, köhögéssel, valamint lázzal jár, sokaknál viszont hetekig, hónapokig vagy akár évekig elhúzódó hatások lépnek fel.

A fáradtsággal, levertséggel, agyköddel, légszomjjal és egyéb tünetekkel járó jelenséget hosszú Covidnak hívják, a szakértők régóta tudnak a létezéséről. Korábban több vizsgálat is foglalkozott a betegséggel, az viszont továbbra is kérdéses, hogy az állapot pontosan miként hat az érintettek mindennapi életére. Danielle Hitch, a Deakin Egyetem munkatársa és kollégái most megállapították, hogy a hosszú Covid nem egyszerűen kellemetlen állapot.

A csapat 121 felnőttet vizsgált meg, akik 2020 és 2022 közepe között fertőződtek meg, majd megfeleltek a WHO által utóbb megalkotott hosszú Covid-definíciónak. Az alanyokat állapotuk mértékéről, mindennapi funkcionalitásukról és megélt életminőségekről kérdezték.

Mint kiderült, a hosszú Covid drasztikusan ront az életminőségen és az alapvető feladatok ellátásához szükséges képességeken.

A szakértők szerint a résztvevők mintegy 86 százaléka klinikailag jelentős fogyatékosságot tapasztalt, sokan akár évekkel a megfertőződés után is küzdöttek a korábban természetesnek tűnő mindennapi tevékenységekkel.

A csapat szerint a hatások súlyosabbak lehetnek azoknál, akik meglévő társbetegséggel élnek, ezért komolyabb erőfeszítéseket szorgalmaznak az érintettek támogatásában. A hosszú Covid évek óta ismert állapot, de még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés az állapot kapcsán. Előfordulhat, hogy a rendellenesség tünetei korfüggők.