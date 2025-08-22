ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.34
usd:
342.04
bux:
0
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Coronavirus structural morphology 3d illustration on a liquid environment. Some Elements of this image furnished by Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Nyitókép: membio/Getty Images

Rusvai Miklós: szeptemberben újabb Covid-hullám várható

Infostart / InfoRádió - Kántor Viola

A Magyarországon is megjelent új Covid variánsról, a Nimbuszról nyilatkozott az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus, egyetemi tanár.

"Úgy gondolom, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni a fertőzések száma. Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újratalálkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait" – magyarázta a szakértő.

A gyerekek között lesznek olyanok, akik már átestek a fertőzésen és még vírushordozók, illetve lesznek olyanok is, akik viszont fogékonyak rá. Ilyenkor mindig elindul egy légzőszervi betegséghullám, főleg akkor, ha az idő is hűvösebbre fordul, ami szeptember első felében általában szokványos.

"Arra számítok, hogy az iskolakezdés után lesz majd egy esetszám-növekedés"

- hangsúlyozta Rusvai Miklós.

A virológus ugyanakkor azzal nyugtatott mindenkit, hogy ez a mostani variáns csak nagyon kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól. Főleg a vírusnak az a része– az úgynevezett tüskefehérje – nem változott, amihez az ellenanyagok is kötődnek. Ezért aki már átesett a korábbi típus okozta fertőzésen, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett.

Rusvai Miklós azt is elmondta, hogy az újabb változatot azért nevezik angolul razorblade-nek, vagyis borotvapengének, mert éles torokfájdalmat okoz. Viszont ez a tünet csak az esetek legfeljebb 10-15 százalékában alakul ki. "Emlékszünk a korai variánsoknál az íz és szaglásvesztés volt jellemző, de az sem minden betegnél jelentkezett. Ez az úgynevezett borotvapenge torok a nyelésnél jelentkezik, ám csak az esetek egy kisebb részében" – tette hozzá.

Az InfoRádió arról is érdeklődött, hogy az új vírus változat megjelenése miatt érdemes-e ismét felvenni a védőoltást. A virológus szerint a vakcina

csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott.

Rusvai Miklós azt mondta: "Magyarországon már szinte nincs olyan ember, aki korábban ne fertőződött volna, vagy ne oltatta volna be magát, tehát a népesség jelentős része védett. Csak akkor érdemes esetleg fölvenni a vakcinát, ha valaki úgy érzi, hogy fokozott kockázati csoportba tartozik. Tehát több társbetegsége van, vagy súlyos légzőszervi betegségeben szenved, esetleg az immunrendszere valami miatt nem működik jól, mert daganatellenes terápiában részesül, vagy daganatos beteg."

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Rusvai Miklós: szeptemberben újabb Covid-hullám várható

koronavírus-járvány

rusvai miklós

covid

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Trump Putyinnal és Európával tárgyal: béke vagy tűzszünet? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.22. péntek, 18:00
Balatoni Katalin
miniszterelnöki biztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Mire számíthatunk a tőzsdéken?

Érkeznek ma fontos gazdasági adatok, hiszen délelőtt Németországban a végleges második negyedéves GDP-adat jelenik meg, ami megerősíti, mennyire sikerült az euróövezet legnagyobb gazdaságának elkerülni a recessziós veszélyt. Ami a tőzsdei folyamatokat illeti, kisebb esésre lehet számítani az európai piacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Proposed Ukraine land concessions are Putin's trap, EU's top diplomat tells BBC

Proposed Ukraine land concessions are Putin's trap, EU's top diplomat tells BBC

Kaja Kallas warns in a BBC interview against pushing Ukraine to give up territories to Russia.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 22. 06:39
Hatósági razzia Kaposváron: repkedtek a zsíros csekkek
2025. augusztus 22. 04:30
A Balaton rémei a hajózást is veszélyeztetik
×
×
×
×