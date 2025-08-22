Rusvai Miklós: szeptemberben újabb Covid-hullám várható

"Úgy gondolom, hogy az iskolakezdés után fog megnövekedni a fertőzések száma. Minden szülő tudja, hogy általában a tanév kezdetét követő két-három hétben megnő a beteg gyerekek száma, mivel az újratalálkozó és sokfelől összeverődő gyerekek hozzák a maguk vírusait" – magyarázta a szakértő.

A gyerekek között lesznek olyanok, akik már átestek a fertőzésen és még vírushordozók, illetve lesznek olyanok is, akik viszont fogékonyak rá. Ilyenkor mindig elindul egy légzőszervi betegséghullám, főleg akkor, ha az idő is hűvösebbre fordul, ami szeptember első felében általában szokványos.

"Arra számítok, hogy az iskolakezdés után lesz majd egy esetszám-növekedés"

- hangsúlyozta Rusvai Miklós.

A virológus ugyanakkor azzal nyugtatott mindenkit, hogy ez a mostani variáns csak nagyon kis mértékben különbözik a korábbi változatoktól. Főleg a vírusnak az a része– az úgynevezett tüskefehérje – nem változott, amihez az ellenanyagok is kötődnek. Ezért aki már átesett a korábbi típus okozta fertőzésen, vagy beoltatta magát, az többé-kevésbé védett.

Rusvai Miklós azt is elmondta, hogy az újabb változatot azért nevezik angolul razorblade-nek, vagyis borotvapengének, mert éles torokfájdalmat okoz. Viszont ez a tünet csak az esetek legfeljebb 10-15 százalékában alakul ki. "Emlékszünk a korai variánsoknál az íz és szaglásvesztés volt jellemző, de az sem minden betegnél jelentkezett. Ez az úgynevezett borotvapenge torok a nyelésnél jelentkezik, ám csak az esetek egy kisebb részében" – tette hozzá.

Az InfoRádió arról is érdeklődött, hogy az új vírus változat megjelenése miatt érdemes-e ismét felvenni a védőoltást. A virológus szerint a vakcina

csak a kockázati csoportba tartozóknak ajánlott.

Rusvai Miklós azt mondta: "Magyarországon már szinte nincs olyan ember, aki korábban ne fertőződött volna, vagy ne oltatta volna be magát, tehát a népesség jelentős része védett. Csak akkor érdemes esetleg fölvenni a vakcinát, ha valaki úgy érzi, hogy fokozott kockázati csoportba tartozik. Tehát több társbetegsége van, vagy súlyos légzőszervi betegségeben szenved, esetleg az immunrendszere valami miatt nem működik jól, mert daganatellenes terápiában részesül, vagy daganatos beteg."