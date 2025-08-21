ARÉNA
2025. augusztus 21. csütörtök
Nyitókép: Pixabay

Gyorsít a koronavírus Magyarországon

Infostart / MTI

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 33. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban az emelkedett, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Kezdőlap    Belföld    Gyorsít a koronavírus Magyarországon

szennyvíz

koronavírus

nemzeti népegészségügyi és gyógyszerészeti központ

