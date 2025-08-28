ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.85
usd:
339.63
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Kanyarban az újabb szankciós csomag – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Újraindult a Barátság-vezeték, eközben kitiltják Magyarországról a támadást vezénylő, kárpátaljai származású parancsnokot. Az Európai Unió hamarosan előterjeszti Oroszország elleni 19. szankciós csomagját. Szigorúbb szabályokkal óvná a Balatont a kormány. Az InfoRádió legfontosabb hírei csütörtökön.

A Barátság-vezeték újraindítása után reggel megérkezett a kőolajszállítmány Szlovákiába és Magyarországra – értesült az Index a Mol csoporttól. A múlt héten egy újabb, immár a 3. támadás miatt ismét leállt a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a két országba.

Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezet területéről a Barátság kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység kárpátaljai származású parancsnokát – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Ukrajna emiatt bekérette a magyar nagykövetet és tiltakozó jegyzéket adott át. A lengyel diplomácia vezetője pedig tudatta, ők szívesen látják a kitiltott parancsnokot.

Az Európai Unió hamarosan előterjeszti Oroszország elleni 19. szankciós csomagját - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szükségesnek nevezte a szankciós rendszer további szigorítását, miközben az unió azon dolgozik, hogy az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna védelmének és újjáépítésének támogatására fordítsa.

Kínától és Magyarországtól is határozott reakciót vár az ukrán elnök a legújabb orosz drón- és rakétatámadások után. Kijevben a legutóbbi adatok szerint 15 ember, köztük 4 gyermek meghalt, több mint 40-en megsebesültek. A támadás az EU ukrajnai küldöttségének épületében is kárt tett.

Minden idők legdrágább konzultációja lett a Voks 2025. A hvg.hu által közzétett költségvetés szerint 14,7 milliárd forint közpénzt költöttek az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazásra.

Vámcsökkentést javasol az amerikai importra az autóvámok mérséklésének felgyorsítására az Európai Bizottság. A javaslatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is jóvá kell hagynia. Az amerikaiak így várhatóan 27,5-ről 15 százalékra csökkentik az uniós autók és alkatrészek vámját.

Az első félévben csaknem 7 százalékkal kevesebb gyermek született az előző év azonos időszakához képest. Júliusban havi összehasonlításban 2 százalékos a csökkenés. A halálozások száma az elmúlt hónapban 18 százalékkal mérséklődött.

Szigorúbb szabályokkal óvná a Balaton ökológiai egyensúlyát és közhasználatú területeit a kormány. Az új rendelet szerint 70 százalékkal több közhasználatú terület válik elérhetővé, és 1568 hektárnyi partsáv marad beépítetlenül. A természetes partszakaszok hossza 102-ről 112 kilométerre nő.

Új akkumulátoros energiatárolót telepített az E.ON Soroksáron. A több mint 784 és fél millió forintos beruházás részben uniós, vissza nem térítendő támogatással valósult meg. A berendezés 350 háztartási napelemes rendszer napi termelésének megfelelő energia tárolására képes.

Környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a CATL. A cég közlése szerint a módosítás célja, hogy kevesebb vizet és energiát használjanak fel.

Havi összevetésben kismértékben nőtt, míg negyedéves összehasonlításban csökkent a foglalkoztatottak száma júliusban. A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalék.

Eltérő irányba mozdultak a lakásárak az Otthon Start Program bejelentése óta - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com. A felmérés szerint a jobb állapotú ingatlanok ára csökken, miközben a hitelprogramra nem jogosult lakások ára emelkedik.

11 320 diákot vettek fel az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárásban. A felsőoktatásért is felelős államtitkár közölte, így idén szeptemberben 107 360 hallgató kezdheti meg tanulmányait.

Jelentősen drágul az úthasználat Romániában. Csaknem duplájára emelkedik a DN jelzésű főutak, illetve gyorsforgalmi utak használatára jogosító útdíj, és másélfélszeresére a Duna belföldi szakaszán épült hidak használati díja.

Mesterségesen előidézett válságnak nevezte a gázai éhínséget az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak többsége. A dokumentumot az Egyesült Államok nem támogatta. A testület 14 tagállama azonnali, feltételek nélküli és tartós tűzszünetet követelt, valamint a túszok szabadon engedését, a segélyek mennyiségének emelését a Gázai övezetben.

Törökországban kémkedés gyanújával őrizetbe vették az Assan Group építő- és hadiipari vállalat tulajdonosát és az ügyvezető igazgatóját. A két férfit azzal vádolják, hogy a néhai Fethullah Gülen hitszónok terrorszervezetként nyilvántartott mozgalmához tartoznak, amelyet felelőssé tesznek a 2016-os állítólagos államcsínykísérletért.

26 külföldi vezető, köztük az orosz elnök és az észak-koreai vezető is részt vesz a pekingi győzelem napi díszszemlén a kínai elnök meghívására. Pekingben szeptember 3-án rendeznek katonai díszszemlét a 2. kínai-japán háború és a második világháború végének emlékére.

Akár évismétléssel is büntetnék Salvadorban a kellő udvariasság hiányát az iskolákban. Aki elfelejt köszönni, vagy köszönetet mondani, az egy pontrendszer alapján pontlevonással számolhat. Az előírásoktól a fegyelem növelését várja a katonatisztből lett oktatási miniszter.

Európa eddigi legpusztítóbb erdőtüzeinek nevezte az idei természeti katasztrófákat egy nemzetközi tudóscsoport. A tanulmány alapján a kánikulát és aszályt okozó klímaváltozás miatt a törökországi, görögországi és ciprusi erdőtüzek idén nyáron a szokottnál sokkal hevesebbek voltak.

Kezdőlap    Belföld    Kanyarban az újabb szankciós csomag – a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megrázó felvételek: gyakorlás közben zuhant le egy F-16-os vadászgép Lengyelországban

Megrázó felvételek: gyakorlás közben zuhant le egy F-16-os vadászgép Lengyelországban

Csütörtökön a lengyel légierő egyik F-16-os vadászgépe lezuhant a közép-lengyelországi Radom városának katonai repülőterén, egy légibemutatóra való felkészülés közben. A hadsereg közlése szerint a pilóta életét vesztette a balesetben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school shooter 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minneapolis school shooter 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minnesota's Acting Attorney General Joseph Thompson says the attacker "appeared to hate all of us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 20:13
Hajnali razzia: videó buktatta le az utcai versenyzőket
2025. augusztus 28. 19:38
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből
×
×
×
×