Kanyarban az újabb szankciós csomag – a nap hírei

A Barátság-vezeték újraindítása után reggel megérkezett a kőolajszállítmány Szlovákiába és Magyarországra – értesült az Index a Mol csoporttól. A múlt héten egy újabb, immár a 3. támadás miatt ismét leállt a Barátság kőolajvezetéken keresztüli szállítás a két országba.

Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezet területéről a Barátság kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység kárpátaljai származású parancsnokát – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Ukrajna emiatt bekérette a magyar nagykövetet és tiltakozó jegyzéket adott át. A lengyel diplomácia vezetője pedig tudatta, ők szívesen látják a kitiltott parancsnokot.

Az Európai Unió hamarosan előterjeszti Oroszország elleni 19. szankciós csomagját - jelentette be az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szükségesnek nevezte a szankciós rendszer további szigorítását, miközben az unió azon dolgozik, hogy az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna védelmének és újjáépítésének támogatására fordítsa.

Kínától és Magyarországtól is határozott reakciót vár az ukrán elnök a legújabb orosz drón- és rakétatámadások után. Kijevben a legutóbbi adatok szerint 15 ember, köztük 4 gyermek meghalt, több mint 40-en megsebesültek. A támadás az EU ukrajnai küldöttségének épületében is kárt tett.

Minden idők legdrágább konzultációja lett a Voks 2025. A hvg.hu által közzétett költségvetés szerint 14,7 milliárd forint közpénzt költöttek az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazásra.

Vámcsökkentést javasol az amerikai importra az autóvámok mérséklésének felgyorsítására az Európai Bizottság. A javaslatokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is jóvá kell hagynia. Az amerikaiak így várhatóan 27,5-ről 15 százalékra csökkentik az uniós autók és alkatrészek vámját.

Az első félévben csaknem 7 százalékkal kevesebb gyermek született az előző év azonos időszakához képest. Júliusban havi összehasonlításban 2 százalékos a csökkenés. A halálozások száma az elmúlt hónapban 18 százalékkal mérséklődött.

Szigorúbb szabályokkal óvná a Balaton ökológiai egyensúlyát és közhasználatú területeit a kormány. Az új rendelet szerint 70 százalékkal több közhasználatú terület válik elérhetővé, és 1568 hektárnyi partsáv marad beépítetlenül. A természetes partszakaszok hossza 102-ről 112 kilométerre nő.

Új akkumulátoros energiatárolót telepített az E.ON Soroksáron. A több mint 784 és fél millió forintos beruházás részben uniós, vissza nem térítendő támogatással valósult meg. A berendezés 350 háztartási napelemes rendszer napi termelésének megfelelő energia tárolására képes.

Környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a CATL. A cég közlése szerint a módosítás célja, hogy kevesebb vizet és energiát használjanak fel.

Havi összevetésben kismértékben nőtt, míg negyedéves összehasonlításban csökkent a foglalkoztatottak száma júliusban. A munkanélküliségi ráta változatlanul 4,3 százalék.

Eltérő irányba mozdultak a lakásárak az Otthon Start Program bejelentése óta - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com. A felmérés szerint a jobb állapotú ingatlanok ára csökken, miközben a hitelprogramra nem jogosult lakások ára emelkedik.

11 320 diákot vettek fel az idei felsőoktatási pótfelvételi eljárásban. A felsőoktatásért is felelős államtitkár közölte, így idén szeptemberben 107 360 hallgató kezdheti meg tanulmányait.

Jelentősen drágul az úthasználat Romániában. Csaknem duplájára emelkedik a DN jelzésű főutak, illetve gyorsforgalmi utak használatára jogosító útdíj, és másélfélszeresére a Duna belföldi szakaszán épült hidak használati díja.

Mesterségesen előidézett válságnak nevezte a gázai éhínséget az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak többsége. A dokumentumot az Egyesült Államok nem támogatta. A testület 14 tagállama azonnali, feltételek nélküli és tartós tűzszünetet követelt, valamint a túszok szabadon engedését, a segélyek mennyiségének emelését a Gázai övezetben.

Törökországban kémkedés gyanújával őrizetbe vették az Assan Group építő- és hadiipari vállalat tulajdonosát és az ügyvezető igazgatóját. A két férfit azzal vádolják, hogy a néhai Fethullah Gülen hitszónok terrorszervezetként nyilvántartott mozgalmához tartoznak, amelyet felelőssé tesznek a 2016-os állítólagos államcsínykísérletért.

26 külföldi vezető, köztük az orosz elnök és az észak-koreai vezető is részt vesz a pekingi győzelem napi díszszemlén a kínai elnök meghívására. Pekingben szeptember 3-án rendeznek katonai díszszemlét a 2. kínai-japán háború és a második világháború végének emlékére.

Akár évismétléssel is büntetnék Salvadorban a kellő udvariasság hiányát az iskolákban. Aki elfelejt köszönni, vagy köszönetet mondani, az egy pontrendszer alapján pontlevonással számolhat. Az előírásoktól a fegyelem növelését várja a katonatisztből lett oktatási miniszter.

Európa eddigi legpusztítóbb erdőtüzeinek nevezte az idei természeti katasztrófákat egy nemzetközi tudóscsoport. A tanulmány alapján a kánikulát és aszályt okozó klímaváltozás miatt a törökországi, görögországi és ciprusi erdőtüzek idén nyáron a szokottnál sokkal hevesebbek voltak.