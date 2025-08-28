ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Nyitókép: Pexels.com

Új szabályok jönnek a Balatonnál, sokkal több parti sétány a cél

Infostart

10 kilométerrel több természetes partszakasz, 30 kilométerrel több parti sétány a cél. Új rendeletében a miniszterelnök szigorúbb szabályokkal óvja a tó ökológiai egyensúlyát és közhasználatú területeit. A szabályozás gátat vet a víz menti zöldterületek privatizálásának, visszaszorítja a beépítéseket, illetve növeli a természetes partszakaszok és a parti sétányok hosszát is.

Augusztus elején derült ki, hogy a kormány átfogó programot indít a Balaton állapotának javítására. Akkor a Magyar Közlöny 1278/2025 kormányhatározatában tisztázták, hogy a kabinet átfogó akciótervet indít Magyarország legnagyobb tavának fejlesztésére – írja az Index.

Augusztus 27-én aztán megjelent a Balaton új szabályozásáról szóló rendelet: 287/2025. (VIII. 27.) kormányrendelet a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről.

Első körben a rendelet tisztázza, hogy

  • „a Balaton pótolhatatlan nemzeti kincs, hazánk egyik legfontosabb természeti öröksége, erőforrása, amelyet kötelességünk a jövő nemzedékek számára is megőrizni és védeni.
  • A Balaton mindannyiunké: elérhetősége és a part szabad megközelíthetőségének biztosítása közérdek,
  • a vízparti közhasználatú területeket ezért mindenképpen meg kell óvni,
  • bővítésüket a lehetőségekhez mérten elő kell segíteni, hiszen a térség Magyarország egyik leglátogatottabb, évszázados fürdőkultúrával rendelkező turisztikai célterülete”.

A miniszterelnök által jegyzett rendelet kiemeli továbbá, hogy a Balaton nem csupán egy vagyontárgy vagy üdülőhely: „elsősorban egy ökológiai rendszer pótolhatatlan ökológiai szolgáltatásokkal, továbbá sokunk lakóhelye, ahol csak olyan tájba és településképbe illő, a térség infrastruktúráját nem túlterhelő fejlesztések megengedettek, amelyek összhangban vannak a helyi közösségek igényeivel, elképzeléseivel, kulturális és természeti örökségével”.

A rendelet megjelenését követőn Lánszki Regő országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára úgy fogalmazott, hogy „az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését”.

A rendelet gátat vet a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülésének, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, növeli a természetes partszakaszok és parti sétányok hosszát, előbbiek 102 kilométerről 112-re, utóbbiak 65-ről 95 kilométerre bővülnek.

Emellett 1568 hektárnyi olyan területet jelöltek ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.

Kikötő a jövőben csak olyan helyen létesülhet, ahol ahhoz az Agrárminisztérium és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának szakemberei is hozzájárulnak.

