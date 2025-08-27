ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Lázár János építési és közlekedési miniszter az Építési és Közlekedési Minisztérium és az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) közös sajtótájékoztatóján a Mercure Buda Castle Hill Hotelben 2023. november 23-án.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Lázár János: Friedrich Merz végre beismerte, „el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon”

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár beismerte, hogy a németek visszafordíthatatlan károkat okoztak maguknak és a híres jóléti államuknak azzal a migrációs politikával, amire kezdetben csak a magyarok mertek nemet mondani - hívta fel a figyelmet Lázár János szerdai Facebook bejegyzésében.

A „Willkommenskultur: kaputt!” kifejezéssel kezdődő posztban az építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő azt írta: „feltáró jellegű vallomást tett a hétvégén a német kancellár, csak még nem mindenki akarja észrevenni. Nekünk azonban észre kell vennünk, mert jövő tavasszal bizonyos politikusok épp azt a romlott árut akarják rásózni a magyarokra, amivel kapcsolatban Friedrich Merz a CDU tartományi pártkongresszusán végre beismerte: el*úrták, nem kicsit, hanem nagyon.”

Vagyis a németek visszafordíthatatlan károkat okoztak maguknak és a híres jóléti államuknak azzal a migrációs politikával, amire kezdetben csak a magyarok mertek nemet mondani, még azon az áron is, hogy napi 1 millió eurós büntetést kell fizetnünk érte - írta.

„Mondj igazat, és betörik a fejed” – tette hozzá, majd feltette a „költői kérdést”: „vajon a Merz-vallomás után a német kormány is büntetésre számíthat?”

A továbbiakban úgy értékelt, hogy az eddigi német migrációs politika nemcsak társadalmi feszültségeket okozott, hanem gazdasági bajokat is. Kiderült, hogy „sie schaffen es nicht” még a németek sem bírják pénzzel, erővel és idegekkel a párhuzamos társadalmak létezését. Németországban szaporodnak a no-go zónák, amit már csak „ballib kékharisnyák tagadnak”; a híres jóléti állam megroggyant, a német gazdaság pedig egyre versenyképtelenebb, ami rossz hír egész Európának. És különösen Magyarországnak, hiszen ha a német gazdaság beteg, akkor a magyar gazdaság is köhög – tette hozzá.

Lázár János szerint épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk – nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett – a Kelettel is, akárhogy „hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók”.

Közlése szerint, bizonyos párttársaival ellentétben azonban nem gondolja, hogy a németekkel lenne baj. A liberális nyomulással van baj, amely ezt a politikát ráerőltette a német kormányokra és kancellárokra. Még egy olyan konzervatív politikusra is, mint Angela Merkel – szögezte le.

„Tulajdonképpen ébredés ez is, csak a jobbik fajtából, épp a woke ellentéte: egyre több európai politikus és szavazó ébred rá, hogy Európa megerősítéséhez a hagyományos értékekhez való visszatérésre van szükség. Mindannyiunk érdekében remélem, hogy a Merz-vallomás tényleg korszakhatárt jelent, és Németország újra előveszi a jobbik eszét. Magyarország pedig - a brüsszeli hörgés ellenére is – megőrzi. Ez is a tétje a jövő évi választásnak” – zárta bejegyzését Lázár János.

