2025. augusztus 26. kedd
Nyitókép: Unsplash.com

Házak közé zuhant egy hőlégballon Magyarország második legnagyobb városában – videó

Infostart

Az utasok kalandként élték meg az eseményt, a lakók nem igazán, mert bár többeknek kiváló felvétele lett a gigantikus huppanásból, 3 órás áramszünet következett a környéken.

Az RTL Híradója számolt be arról, hogy házak közé zuhant egy hőlégballon Debrecenben, sokak szeme láttára. Sérült nincs, az utasok ráadásul kalandként fogták fel az egészet. De hogyan történhetett meg mindez?

A hajdúsági város kertvárosi részében vasárnap este egy hőlégballonnak kellett kényszerleszállást végrehajtania, az ereszkedés láttán többen is mobilt ragadtak, hogy megörökítsék az eseményt.

A videót itt lehet megtekinteni.

Szemtanúk szerint folyamatosan nyomták a meleg levegőt a ballonba, de ez sem segített, a ballon nem fogott emelkedésbe.

Az eszközben egy 6 fős társaság indult "sétarepülésre" egy autópálya mellől, de a hirtelen megváltozó időjárás, a szél a városba sodorta a kalandorokat, ahonnan nem tudtak kikeveredni. Végül egy kisebb utcában sikerült földet érni, az utazókosár puffanása nagy zajt csapott a környéken. A beszámoló szerint a pilóta azt mondta, mindez egy nyugodt, kényelmes leszállás volt, az utasok is nagyon élvezték. A lakók nyilván kevésbé, mivel a leszálláskor egy villanyvezetéket is érintett az eszköz, ami miatt 3 órán át nem volt áram a környéken.

A rendőrség légi közlekedés veszélyeztetése miatt indított vizsgálatot az ügyben.

