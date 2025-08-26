Házak közé zuhant egy hőlégballon Magyarország második legnagyobb városában – videó

Az RTL Híradója számolt be arról, hogy házak közé zuhant egy hőlégballon Debrecenben, sokak szeme láttára. Sérült nincs, az utasok ráadásul kalandként fogták fel az egészet. De hogyan történhetett meg mindez?

A hajdúsági város kertvárosi részében vasárnap este egy hőlégballonnak kellett kényszerleszállást végrehajtania, az ereszkedés láttán többen is mobilt ragadtak, hogy megörökítsék az eseményt.

A videót itt lehet megtekinteni.

Szemtanúk szerint folyamatosan nyomták a meleg levegőt a ballonba, de ez sem segített, a ballon nem fogott emelkedésbe.

Az eszközben egy 6 fős társaság indult "sétarepülésre" egy autópálya mellől, de a hirtelen megváltozó időjárás, a szél a városba sodorta a kalandorokat, ahonnan nem tudtak kikeveredni. Végül egy kisebb utcában sikerült földet érni, az utazókosár puffanása nagy zajt csapott a környéken. A beszámoló szerint a pilóta azt mondta, mindez egy nyugodt, kényelmes leszállás volt, az utasok is nagyon élvezték. A lakók nyilván kevésbé, mivel a leszálláskor egy villanyvezetéket is érintett az eszköz, ami miatt 3 órán át nem volt áram a környéken.

A rendőrség légi közlekedés veszélyeztetése miatt indított vizsgálatot az ügyben.