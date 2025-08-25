ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
397.42
usd:
342.39
bux:
104831.43
2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Meghosszabbította az árrésstopot a kormány – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Mostanra 700 milliárd forintra nőtt a Paks II Zrt. állami tőkejuttatása. A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség egy tervezett orosz-ukrán csúcs előkészítésére. Az InfoRádió legfontosabb hírei hétfőn.

November 30-ig hosszabbította meg az árrésstopot a kormány – közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: azért döntött így a kormány, mert a tíz legtöbbet vásárolt élelmiszer 35 százalékkal lenne drágább enélkül. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban úgy reagált, hogy minden hónapban 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek az árrésstop. Úgy vélte, hosszabbítás esetén elbocsátások kezdődhetnek a boltokban.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely összhangba hozza a szeptemberben induló Otthon Start programot a többi családi otthonteremtési támogatással. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a lakásoknál 100 millió, háznál 150 millió forintra emelik az értékhatárt.

Mostanra 700 milliárd forintra nőtt a Paks II Zrt. állami tőkejuttatása. Legutóbb 82,6 milliárd forinttal emelte meg a két új paksi atomerőművi blokk beruházására és üzemeltetésére létrehozott Paks II. Atomerőmű Zrt. alaptőkéjét a részvényesi jogokat gyakorló külügyi tárca. Ez volt a 22. tőkeinjekció, amelyről még júliusban döntöttek és augusztus 11-ére kellett megérkeznie a cég számlájára.

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatlanképtelen lett a parlament rendkívüli ülése. Az ülést a Jobbik kezdeményezte, az ellenzéki pártok támogatásával. A napirenden a deviza alapú szerződések felülvizsgálata, az iskolakezdési támogatás kiterjesztése, a gyermekek digitális védelme, illetve a végrehajtás megreformálása lett volna.

A miniszterelnök is cáfolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását. Orbán Viktor arra reagált, hogy Magyar Péter azt mondta, úgy hallotta, Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon. Orbán Viktor, Nagy Márton miniszter érdemei közé sorolta, hogy eltörölte a gyes és a gyed után fizetendő szja-t, 50 százalékkal megemelte a gyerekek után járó családi adókedvezményt, előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start programot.

Még mindig nyomoz a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség a márciusi, újdörögdi kézigránátos baleset ügyében. A Magyar Honvédség gyakorlópályáján egy kormánytisztviselő kezében felrobbant egy kézigránát, ő mindkét kezét elvesztette, rajta kívül a kiképzőtiszt is megsérült. Kanász-Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője rendszeresen felvilágosítást kér a nyomozás állásáról. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész legfrissebb válaszlevele szerint az ügyben nincs előrehaladás. A Szabad Európa korábban azt írta, a Magyar Honvédség vizsgálata lezárult az ügyben, az derült ki, hogy nem volt műszaki hibás a felrobbant kézigránát.

A kormány felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát – jelentette ki a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásra utalva a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter nem hívta fel az orosz külügyminisztert a múlt csütörtöki munkácsi támadás után és azt sem tartotta szükségesnek, hogy behívja az orosz nagykövetet. A hírszerzési értesülések alapján Szergej Lavrov az NBC-nek indokoltnak nevezte a munkácsi üzem elleni orosz támadást.

A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség – jelentette be az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij ismertetése szerint hétfőn találkozik Keith Kellogg-gal is, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával az orosz féllel egy esetleges jövőbeni találkozó kidolgozására.

Megvétózott újabb három jogszabályt az augusztus elején hivatalba lépett lengyel elnök. Az egyik megvétózott törvénymódosítással az európai uniós jognak megfelelően jövő márciusig meghosszabbították volna az ukrán háborús menekültek ideiglenes védelmét. Karol Nawrocki hangsúlyozta: Lengyelország továbbra is kész támogatni az ukrán állampolgárokat, bírálta ugyanakkor, hogy a törvény az ukránoknak a lengyel állampolgárokkal azonos elvek szerint járó családtámogatást foglal magában.

Nagy-Britannia meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán katonák kiképzési programját. A brit védelmi minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az Interflex nevű kiképzési program legalább 2026 végéig folytatódik.

Légicsapás érte a gázai övezeti Hán-Júniszban levő Nasszer kórházat. A támadásban az érintett médiumok közlése szerint mások mellett négy újságíró is életét vesztette. A palesztin kórház közlése szerint az épület negyedik emeletét érte találat, és összesen 15 áldozatról tettek jelentést.

A héten öt budapesti kerület mellett tíz vármegye 245 településén gyérítik a szúnyogokat. A kezeléseket a Duna mentén a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében végzik. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt a Dráva mentén és Sopron környékén is irtják a szúnyogokat.

Teltházat jelentett a Budapest Sportiroda a 40. Budapest Félmaratonra. A szervezők lezárták a nevezést az egyénileg, párosban és trióban teljesíthető félmaratoni távokra. Több mint 20 ezer futót várnak a szeptember 7-i rajthoz. Az idei nevezési adatok új rekordot jelentenek a verseny történetében. Magyarország 1057 települése képviselteti magát a jubileumi eseményen és a nemzetközi mezőny is példátlanul népes: 115 országból érkeznek futók.

Kezdőlap    Belföld    Meghosszabbította az árrésstopot a kormány – a nap hírei

a nap hírei

hírösszefoglaló

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről

Mintegy 13 millió tankönyvet szállítanak ki a csaknem egymillió diáknak a szeptemberi iskolakezdésre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos. Balatoni Katalin arról is beszélt, hogy az óvodapedagógusoknak minden szakmai segítség adott a nagycsoportosok számára induló iskola felkészítő foglalkozásokhoz.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Belpolitika: Ki nyerte a nyarat? Mráz Ágoston Sámuel és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.26. kedd, 18:00
Hábermann Jenő
Balázs Béla díjas filmproducer
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Masszív ellentámadás indult Donyeckben, egyre távolabb a béke – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az ukrán haderő három falvat is visszafoglalt Donyeck megyében, az oroszokat teljesen kitolták a településekről - közölte az Ukrainszka Pravda az ukrán főparancsnok jelentését. Remélhetőleg hat hónapon belül sikerül lezárni a háborút, Donald Trump elnök „energetikus diplomáciájának” köszönhetően talán nem fog ennél tovább húzódni – jelentette ki JD Vance alelnök egy NBC-nek adott interjúban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
18 milliárd dolláros óriásüzlet: hatalmas felvásárlásra készül a Keurig Dr Pepper

18 milliárd dolláros óriásüzlet: hatalmas felvásárlásra készül a Keurig Dr Pepper

A hétfőn bejelentett megállapodás értelmében a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet a JDE Peet&#039;s részvényeseknek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Five journalists among 20 killed in Israeli double strike on hospital

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said it was a "tragic mishap" and promised a "thorough investigation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 25. 21:18
Jön a babatörvény, amit ellenzéki képviselők is megszavaztak
2025. augusztus 25. 21:07
Késsel fenyegetett a gíroszrabló Miskolcon
×
×
×
×