Meghosszabbította az árrésstopot a kormány – a nap hírei

November 30-ig hosszabbította meg az árrésstopot a kormány – közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: azért döntött így a kormány, mert a tíz legtöbbet vásárolt élelmiszer 35 százalékkal lenne drágább enélkül. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára korábban úgy reagált, hogy minden hónapban 13 milliárdos veszteséget okoz a kereskedőknek az árrésstop. Úgy vélte, hosszabbítás esetén elbocsátások kezdődhetnek a boltokban.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely összhangba hozza a szeptemberben induló Otthon Start programot a többi családi otthonteremtési támogatással. A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatása szerint ez azt jelenti, hogy a lakásoknál 100 millió, háznál 150 millió forintra emelik az értékhatárt.

Mostanra 700 milliárd forintra nőtt a Paks II Zrt. állami tőkejuttatása. Legutóbb 82,6 milliárd forinttal emelte meg a két új paksi atomerőművi blokk beruházására és üzemeltetésére létrehozott Paks II. Atomerőmű Zrt. alaptőkéjét a részvényesi jogokat gyakorló külügyi tárca. Ez volt a 22. tőkeinjekció, amelyről még júliusban döntöttek és augusztus 11-ére kellett megérkeznie a cég számlájára.

A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatlanképtelen lett a parlament rendkívüli ülése. Az ülést a Jobbik kezdeményezte, az ellenzéki pártok támogatásával. A napirenden a deviza alapú szerződések felülvizsgálata, az iskolakezdési támogatás kiterjesztése, a gyermekek digitális védelme, illetve a végrehajtás megreformálása lett volna.

A miniszterelnök is cáfolta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását. Orbán Viktor arra reagált, hogy Magyar Péter azt mondta, úgy hallotta, Nagy Márton távozik, vagy megkérték arra, hogy távozzon. Orbán Viktor, Nagy Márton miniszter érdemei közé sorolta, hogy eltörölte a gyes és a gyed után fizetendő szja-t, 50 százalékkal megemelte a gyerekek után járó családi adókedvezményt, előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start programot.

Még mindig nyomoz a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség a márciusi, újdörögdi kézigránátos baleset ügyében. A Magyar Honvédség gyakorlópályáján egy kormánytisztviselő kezében felrobbant egy kézigránát, ő mindkét kezét elvesztette, rajta kívül a kiképzőtiszt is megsérült. Kanász-Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője rendszeresen felvilágosítást kér a nyomozás állásáról. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész legfrissebb válaszlevele szerint az ügyben nincs előrehaladás. A Szabad Európa korábban azt írta, a Magyar Honvédség vizsgálata lezárult az ügyben, az derült ki, hogy nem volt műszaki hibás a felrobbant kézigránát.

A kormány felszólítja Ukrajnát, hogy ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát – jelentette ki a Barátság-kőolajvezetéket ért támadásra utalva a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kérdésre azt mondta, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter nem hívta fel az orosz külügyminisztert a múlt csütörtöki munkácsi támadás után és azt sem tartotta szükségesnek, hogy behívja az orosz nagykövetet. A hírszerzési értesülések alapján Szergej Lavrov az NBC-nek indokoltnak nevezte a munkácsi üzem elleni orosz támadást.

A hét végén találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség – jelentette be az ukrán elnök Kijevben. Volodimir Zelenszkij ismertetése szerint hétfőn találkozik Keith Kellogg-gal is, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai különmegbízottjával az orosz féllel egy esetleges jövőbeni találkozó kidolgozására.

Megvétózott újabb három jogszabályt az augusztus elején hivatalba lépett lengyel elnök. Az egyik megvétózott törvénymódosítással az európai uniós jognak megfelelően jövő márciusig meghosszabbították volna az ukrán háborús menekültek ideiglenes védelmét. Karol Nawrocki hangsúlyozta: Lengyelország továbbra is kész támogatni az ukrán állampolgárokat, bírálta ugyanakkor, hogy a törvény az ukránoknak a lengyel állampolgárokkal azonos elvek szerint járó családtámogatást foglal magában.

Nagy-Britannia meghosszabbítja és kiterjeszti az ukrán katonák kiképzési programját. A brit védelmi minisztérium hétfői tájékoztatása szerint az Interflex nevű kiképzési program legalább 2026 végéig folytatódik.

Légicsapás érte a gázai övezeti Hán-Júniszban levő Nasszer kórházat. A támadásban az érintett médiumok közlése szerint mások mellett négy újságíró is életét vesztette. A palesztin kórház közlése szerint az épület negyedik emeletét érte találat, és összesen 15 áldozatról tettek jelentést.

A héten öt budapesti kerület mellett tíz vármegye 245 településén gyérítik a szúnyogokat. A kezeléseket a Duna mentén a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest III., IV., XIII., XXI., XXIII. kerületében, Dunaújváros és Szekszárd térségében végzik. Ezen kívül a korábbi esőzések miatt a Dráva mentén és Sopron környékén is irtják a szúnyogokat.

Teltházat jelentett a Budapest Sportiroda a 40. Budapest Félmaratonra. A szervezők lezárták a nevezést az egyénileg, párosban és trióban teljesíthető félmaratoni távokra. Több mint 20 ezer futót várnak a szeptember 7-i rajthoz. Az idei nevezési adatok új rekordot jelentenek a verseny történetében. Magyarország 1057 települése képviselteti magát a jubileumi eseményen és a nemzetközi mezőny is példátlanul népes: 115 országból érkeznek futók.