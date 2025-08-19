ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd
Nyitókép: BpiAutósok/YouTube

Ilyen, amikor majdnem az autódra borul egy hatalmas markoló - videó

Infostart

Egy kamion szállította a markológépet, ám a szerelvény nem fért át a híd alatt, így a rakomány az úttestre zuhant. Majdnem telibe talált egy autót.

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette azt a hajmeresztő pillanatot, amikor egy kamionról lezuhanó markológép az úttestre zuhant – pont előttük.

A markoló gémje volt magasabbra hagyva, és konkrétan bezuhant az úttest középső sávjába.

A bama.hu beszámolója szerint a baleset még júliusban történt.

Egy kamion szállította a markológépet, ám a szerelvény nem fért át a híd alatt, így a rakomány az úttestre zuhant. Szerencsére senki sem sérült meg, a forgalomban azonban kisebb fennakadást okozott az eset – közölte a portál.

A videó a bp-i autósok portálon jelent meg:

baleset

lezuhant

tréler

rakomány

markoló

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

„A győztes csökkentett ultimátuma a vesztesnek” – Bendarzsevszkij Anton szerint nagy fordulat jöhet a háborúban

Messze vannak még a felek a békétől, mert messze vannak egymástól az álláspontok is – mondta az InfoRádióban az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. A posztszovjet térség szakértője szerint ha Ukrajna megkapja a biztonsági garanciákat, elképzelhető, hogy Volodimir Zelenszkij hajlandó lesz kompromisszumra vagy valamilyen engedményekre, mert ezek Ukrajna hosszú távú fennmaradásának a feltételei lehetnek.
 

Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Történelmi találkozó zajlott a Fehér Házban - Nagy bejelentés történt a háború lezárása kapcsán

Véget ért Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető és a NATO főtitkára is részt vett. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, erről is szó volt a tárgyalóasztalnál. Trump és Zelenszkij rövid tárgyalást tartott a sajtó előtt, majd elvonultak, hogy privátban folytassák az egyeztetéseket, később az EU és a NATO vezetőivel ültek le tárgyalni. Trump Vlagyimir Putyin orosz elnököt is felhívta. Trump többször is említette, hogy erős biztonsági garanciákat adna Ukrajnának, akár még katonákat is küldhet az ország területére, ha vége a háborúnak - erről végül nem született konkrét bejelentés. Lesz viszont találkozó Putyin és Zelenszkij elnök közt - talán ez a hétfői találkozó legnagyobb eredménye.

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Forintgyengülés hétfőn: így változott az árfolyam a nap folyamán

Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.

Trump says he called Putin during Zelensky visit to begin arranging meetings between them

Trump says he called Putin during Zelensky visit to begin arranging meetings between them

The Ukrainian president says Monday's talks have been "constructive" as European leaders repeat calls for a ceasefire.

2025. augusztus 18. 18:58
