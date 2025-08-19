Ilyen, amikor majdnem az autódra borul egy hatalmas markoló - videó

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette azt a hajmeresztő pillanatot, amikor egy kamionról lezuhanó markológép az úttestre zuhant – pont előttük.

A markoló gémje volt magasabbra hagyva, és konkrétan bezuhant az úttest középső sávjába.

A bama.hu beszámolója szerint a baleset még júliusban történt.

Egy kamion szállította a markológépet, ám a szerelvény nem fért át a híd alatt, így a rakomány az úttestre zuhant. Szerencsére senki sem sérült meg, a forgalomban azonban kisebb fennakadást okozott az eset – közölte a portál.

A videó a bp-i autósok portálon jelent meg: