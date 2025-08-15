ARÉNA
2025. augusztus 15. péntek
Nyitókép: Unsplash

A legnagyobb hőségben omlott össze a vonatközlekedés az egyik budapesti főpályaudvaron

Infostart

Teljes a zűrzavar a Keleti pályaudvaron: biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását. Megváltozott több fővonal menetrendje is, egy sor vonat nem megy be a Keletibe.

„Biztosítóberendezési hiba lassítja a vonatok fogadását és indulását a Keleti pályaudvarnál. Kollégáink már dolgoznak a hiba beazonosításán és kijavításán. A Keletiből induló, valamint oda érkező járatoknál addig hosszabb menetidőre kell számítani. Utasaink elnézését kérjük!” – közölte nemrég a Mávinform.

A változások a hatvani és szolnoki vonalat érintik a hivatalos tájékoztatás szerint, de az utasok kommentárjai szerint van olyan gödöllői vonat is, ami nem ment be a Keletibe. Sok utas a borzalmas hőségre panaszkodik.

A MÁV közleménye szerint az alábbi változásokra kell számítani:

Budapest–Hatvan–Miskolc vonal

Az egri Agria, valamint a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest és Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba vonal

Az újszászi vonal elővárosi járatai a Keleti pályaudvar helyett Rákosról indulnak, és oda is érkeznek.

A Budapest–Békéscsaba közötti InterCityk és InterRégiók Kőbánya felsőn és Rákoson is megállnak.

